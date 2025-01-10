Евграфов о смене членов нарвских советов: для Райк это возможность получить больше денег

Так, в совете Нарвской больницы теперь оказались сама Катри Райк, депутаты фракции Respekt Денис Ларченко, Антон Праткунас и недавно присоединившийся к фракции Respekt Роман Бойко. Напомним, Бойко был замещающим депутатом и пришел на место Райк после того как она стала мэром. Из совета были отозваны оппозиционные депутаты Алексей Евграфов, Надежда Черкашина, Вадим Орлов и Екатерина Голубцова.

«Мне очень не нравится, что постоянно говорят, будто без Катри Райк в совете мы потеряем деньги для строительства нового корпуса, или провалятся поставки. Это не соответствует действительности, совет такими вещами не занимается, это все в компетенции членов правления, а совет дает только направляющий стратегический курс», - сказал глава фракции Keskerakond Алексей Евграфов.