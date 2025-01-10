Новая нарвская власть во главе с Катри Райк начала замену членов советов. На заседании горсобрания 8 января были приняты соответствующие решения, и оппозиционных депутатов заменили на членов коалиции.
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Евграфов о смене членов нарвских советов: для Райк это возможность получить больше денег
Так, в совете Нарвской больницы теперь оказались сама Катри Райк, депутаты фракции Respekt Денис Ларченко, Антон Праткунас и недавно присоединившийся к фракции Respekt Роман Бойко. Напомним, Бойко был замещающим депутатом и пришел на место Райк после того как она стала мэром. Из совета были отозваны оппозиционные депутаты Алексей Евграфов, Надежда Черкашина, Вадим Орлов и Екатерина Голубцова.