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Евграфов о смене членов нарвских советов: для Райк это возможность получить больше денег

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Горсобрание Нарвы.
Горсобрание Нарвы. Фото: Ilja Smirnov

Новая нарвская власть во главе с Катри Райк начала замену членов советов. На заседании горсобрания 8 января были приняты соответствующие решения, и оппозиционных депутатов заменили на членов коалиции.

Так, в совете Нарвской больницы теперь оказались сама Катри Райк, депутаты фракции Respekt Денис Ларченко, Антон Праткунас и недавно присоединившийся к фракции Respekt Роман Бойко. Напомним, Бойко был замещающим депутатом и пришел на место Райк после того как она стала мэром. Из совета были отозваны оппозиционные депутаты Алексей Евграфов, Надежда Черкашина, Вадим Орлов и Екатерина Голубцова.

«Мне очень не нравится, что постоянно говорят, будто без Катри Райк в совете мы потеряем деньги для строительства нового корпуса, или провалятся поставки. Это не соответствует действительности, совет такими вещами не занимается, это все в компетенции членов правления, а совет дает только направляющий стратегический курс», - сказал глава фракции Keskerakond Алексей Евграфов.

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