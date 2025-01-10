Наверняка вы хотя бы раз в панике пытались вспомнить, точно ли выключили утюг. И это совершенно здравая мысль, ведь немало пожаров начинается именно по этой причине. Но все ли приборы надо всегда отключать от электросети, уходя из дома?
Эксперт: не все приборы следует отключать от электросети
Нет: иногда вместо пользы это может причинить вред, уверен руководитель по коммуникации G4S Eesti Максим Туул.
К приборам, которые легко можно оставлять включенными в сеть, относятся, например, холодильник, воздушный тепловой насос, стиральная и посудомоечная машины, бойлер для воды, система «теплый пол», электроплита, телевизор, роутер, дигибокс и компьютер. Постоянное отключение от электросети может повредить их электронику и сократить срок службы.
А вот отключить от электросети стоит, например, тостер и аэрофритюрницу. Также не стоит постоянно держать в розетке вилку зарядного устройства: когда гаджет зарядился, отключите зарядное устройство от сети. И всегда следует сначала подключать зарядное устройство к сети и только после этого – к прибору: так вы предотвратите ситуацию, когда неполадка в зарядке/электросети причинит вред технике.