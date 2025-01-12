Штрафы до 9600 евро, улучшение качества курсов, платные экзамены: что планируется изменить в Законе о языке

Отказ от фильмов в иностранной озвучке

Также предлагается ввести запрет на распространение фильмов, дублированных на иностранные языки, так как это не способствует созданию и укреплению общества, где основным языком является эстонский. Исключение составляют только детские и семейные фильмы.

Эта мера направлена на то, чтобы эстонский язык занимал более прочные позиции в культурном пространстве и чтобы население, особенно молодежь, не переходило на потребление контента преимущественно на иностранных языках. Например, эта поправка ограничит показ иностранных фильмов с русским дубляжом, что раньше было довольно распространено, особенно в регионах с преобладанием русскоязычного населения.

Пошлина за сдачу экзамена

Раньше экзамены можно было сдавать бесплатно бесконечное количество раз, что привело к злоупотреблениям: их часто сдавали без должной подготовки. Согласно данным, приведенным в пояснительной записке, в 2017-2023 годах 2092 человека сдавали один и тот же экзамен три раза или более, что обошлось государству примерно в 117 000 евро в год.

В связи с этим в министерстве предлагают ввести обязательную государственную пошлину в размере 50 евро за сдачу уровневого экзамена по эстонскому языку начиная с третьей попытки. Мера направлена на то, чтобы экзаменуемые более ответственно подходили к подготовке и сдаче экзамена. Для сравнения: в соседних странах экзамены платные. Например, в Латвии экзамен стоит 52 евро, в Финляндии - от 153 до 195 евро.