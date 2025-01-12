Министерство образования и науки направило на согласование законопроект о внесении изменений в Закон о языке. Среди прочего в министерстве предлагают обязать чиновников местных самоуправлений вести рабочие дела исключительно на эстонском языке, а также перестать показывать в кинотеатрах фильмы с русской озвучкой.
Штрафы до 9600 евро, улучшение качества курсов, платные экзамены: что планируется изменить в Законе о языке
За последние годы в Эстонии увеличилось количество иностранных жителей: по данным Департамента статистики, в 2022 году в Эстонии проживало 123 613 человек иностранного происхождения, а в 2023 году их число возросло до 172 464. Эти изменения, по мнению Министерства образования и науки, требуют защиты эстонского языка, усиления его использования и поддержки его изучения.
В связи с этим планируется внести изменения в Закон о языке: к примеру, повысить штрафы в отношении работодателей, чьи сотрудники не выполняют соответствующие предписания.
«Работодатели должны быть более требовательными, мотивировать сотрудников изучать эстонский язык и запускать собственные языковые программы», - говорит министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200»). Она также подчеркнула, что бесплатное обучение эстонскому языку, которое предлагает государство, должно быть более эффективным.
Законопроект находится на стадии согласования между министерствами и государственными учреждениями. Он еще не представлен правительству. Поэтому текст законопроекта может быть изменен как на нынешнем этапе согласования, так и на рассмотрении в Рийгикогу.
На заседаниях - только эстонский
Один из пунктов пояснительной записки к законопроекту - укрепление использования эстонского языка местными органами власти и публично-правовыми юридическими лицами. Эти поправки направлены на решение проблем, возникающих, например, в Нарве и Силламяэ, где значительная часть населения говорит на русском языке, а члены горсобраний зачастую недостаточно владеют эстонским для полноценного участия в работе.
Поправки требуют, чтобы заседания, включая обсуждения в комиссиях, проходили исключительно на эстонском языке. В том числе на государственном языке должна вестись вся документация. Если требования не будут соблюдены - Языковой департамент сможет выдавать предписания членам местных органов власти или их работодателям.
Отказ от фильмов в иностранной озвучке
Также предлагается ввести запрет на распространение фильмов, дублированных на иностранные языки, так как это не способствует созданию и укреплению общества, где основным языком является эстонский. Исключение составляют только детские и семейные фильмы.
Эта мера направлена на то, чтобы эстонский язык занимал более прочные позиции в культурном пространстве и чтобы население, особенно молодежь, не переходило на потребление контента преимущественно на иностранных языках. Например, эта поправка ограничит показ иностранных фильмов с русским дубляжом, что раньше было довольно распространено, особенно в регионах с преобладанием русскоязычного населения.
Пошлина за сдачу экзамена
Раньше экзамены можно было сдавать бесплатно бесконечное количество раз, что привело к злоупотреблениям: их часто сдавали без должной подготовки. Согласно данным, приведенным в пояснительной записке, в 2017-2023 годах 2092 человека сдавали один и тот же экзамен три раза или более, что обошлось государству примерно в 117 000 евро в год.
В связи с этим в министерстве предлагают ввести обязательную государственную пошлину в размере 50 евро за сдачу уровневого экзамена по эстонскому языку начиная с третьей попытки. Мера направлена на то, чтобы экзаменуемые более ответственно подходили к подготовке и сдаче экзамена. Для сравнения: в соседних странах экзамены платные. Например, в Латвии экзамен стоит 52 евро, в Финляндии - от 153 до 195 евро.
Исключение предусмотрено для лиц старше 65 лет, претендующих на гражданство, - их это нововведение не коснется.
Предотвращение мошенничества во время экзамена
В прошлом также фиксировались случаи, когда для получения гражданства экзамен по эстонскому сдавал другой человек. Такие риски, по мнению авторов законопроекта, исключит внедрение автоматической биометрической идентификации (ABIS). Ранее проверка личности ограничивалась проверкой документов.
Система ABIS будет сверять лицо экзаменуемого с фотографией в государственной базе данных, что исключает возможность участия постороннего человека. Это особенно важно для экзаменов, результаты которых имеют прямое влияние на получение гражданства или долгосрочного вида на жительство.
Новые требования к преподавателям
Требования к квалификации преподавателей, обучающих взрослых эстонскому языку, станут строже. Поправка предоставляет министрам, ответственным за эту сферу, полномочия устанавливать требования к квалификации, образованию и опыту работы преподавателей эстонского языка, которые занимаются подготовкой к языковым экзаменам.
Ранее законодательство требовало от учебных учреждений наличие достаточного количества квалифицированных преподавателей, однако конкретных требований к самим преподавателям не было. Это создавало ситуацию, когда качество языкового обучения могло варьироваться и не всегда соответствовать необходимым стандартам.
Теперь для получения лицензии на проведение курсов по подготовке к экзаменам по эстонскому языку будет обязательно оцениваться квалификация преподавателей. В частности, будут установлены четкие требования к их образованию и профессиональному опыту.
Усилится роль министерства
В период с 2017 по 2023 год на обучение эстонскому языку было выделено 68 миллионов евро, однако доля жителей, оценивающих свои знания эстонского языка как достаточные, увеличилась лишь с 41% до 46%. Этот слабый прогресс, по мнению авторов законопроекта, показал необходимость пересмотра подходов и централизации управления.
Ранее обучение эстонскому языку для взрослых и связанные с этим программы координировались разными министерствами и учреждениями, включая Министерство культуры, Министерство внутренних дел и Фонд интеграции. Такое распределение полномочий приводило к дублированию задач, неэффективному использованию бюджетных средств и отсутствию общего видения развития языковой политики.
Теперь же, согласно поправкам, Министерство образования и науки получит четко закрепленные полномочия по координации языковой политики. То есть, система должна стать более слаженной и результативной, устранив дублирование функций и повысив качество образовательных программ.
Новая система предполагает, что Министерство сможет лучше анализировать потребности в обучении языку и гибко реагировать на изменения в обществе и на рынке труда. Это позволит предлагать более целевые и качественные программы для разных групп населения, включая мигрантов и социально уязвимые группы. Также планируется более эффективное распределение ресурсов и контроль за качеством образовательных услуг.
Вырастут штрафы
В 2023 году из 943 работников, получивших предписание улучшить знание эстонского, лишь семь процентов его выполнили. Поэтому усилится контроль за соблюдением требований Закона о языке и введение более строгих санкций за их нарушение.
Ранее компании могли получить минимальные штрафы за то, что, например, не обеспечивали обслуживание клиентов на эстонском языке или нарушали правила ведения документации. Теперь за аналогичные нарушения они будут нести значительно более строгую финансовую ответственность: максимальный размер штрафа для юридических лиц предлагается поднять до 9600 евро, а для физических лиц - до 1280 евро.
Если организация не устранит нарушение, ей будет назначен штраф за неисполнение предписания, размер которого будет увеличиваться при повторных проверках. По мнению авторов законопроекта, это побудит быстрее исправлять недочеты.
Однако работодателям также предлагается предоставить больше гибкости: если сотрудник не знает эстонский язык на должном уровне, его не обязательно сразу увольнять. Вместо этого можно направить его на языковые курсы или временно изменить его обязанности, сократив контакт с клиентами.