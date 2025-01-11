КИНОКРИТИКА «Гладиатор 2»: рваный монтаж и беспомощные диалоги, но есть нюансы

Двух «Гладиаторов» разделяет четверть века, хотя по сюжету в Римской империи прошло всего шестнадцать лет. Империя разваливается, разваливается, да все никак не может развалиться, для этого все же необходимы не десятилетия, но века. Но все ветшает.

Оседлаем носорога

Киноиндустрия же, наоборот, усиленно эти годы наращивает свои мощности. Этот фильм просто необходимо смотреть на большом экране (если вообще смотреть). В плане «хлеба и зрелищ» - на последнее не поскупились. Зрелище действительно получилось масштабное.

Недостаточно простого человекоубийства, выведем заодно на арену бабуинов («песьеголовых» обезьян/Papio cynocephalus ), никого уже не удивишь конными всадниками - оседлаем носорога («покатаемся немного»). Если и этого мало, то устроим из арены Колизея бассейн, нальем воды, запустим туда кораблики, а заодно и акул, чтобы они пожирали упавших в воду незадачливых гладиаторов.

Согласно историческим фактам, император Тит в 80 году н.э. в честь открытия Колизея, действительно залил арену водой и выпустил на нее животных - коней и быков, чтобы «люди на кораблях вступали с ними в бой».

Но вот акул все же в Колизей не приглашали, впрочем, и носороги не особо годятся для верховой езды. Но что нам исторические факты, это же Голливуд. Мы ведь ждем не реконструкции реальности, а полета фантазии.

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