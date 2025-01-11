В январе продолжается прокат блокбастера «Гладиатор 2», несколько задержавшегося сиквела культового фильма 2000 года. Режиссером картины GladIIator (2024) выступил Ридли Скотт, в главных ролях - Пол Мескал, Дензел Вашингтон и Конни Нильсен.
КИНОКРИТИКА ⟩ «Гладиатор 2»: рваный монтаж и беспомощные диалоги, но есть нюансы
Двух «Гладиаторов» разделяет четверть века, хотя по сюжету в Римской империи прошло всего шестнадцать лет. Империя разваливается, разваливается, да все никак не может развалиться, для этого все же необходимы не десятилетия, но века. Но все ветшает.
Оседлаем носорога
Киноиндустрия же, наоборот, усиленно эти годы наращивает свои мощности. Этот фильм просто необходимо смотреть на большом экране (если вообще смотреть). В плане «хлеба и зрелищ» - на последнее не поскупились. Зрелище действительно получилось масштабное.
Недостаточно простого человекоубийства, выведем заодно на арену бабуинов («песьеголовых» обезьян/Papio cynocephalus ), никого уже не удивишь конными всадниками - оседлаем носорога («покатаемся немного»). Если и этого мало, то устроим из арены Колизея бассейн, нальем воды, запустим туда кораблики, а заодно и акул, чтобы они пожирали упавших в воду незадачливых гладиаторов.
Согласно историческим фактам, император Тит в 80 году н.э. в честь открытия Колизея, действительно залил арену водой и выпустил на нее животных - коней и быков, чтобы «люди на кораблях вступали с ними в бой».
Но вот акул все же в Колизей не приглашали, впрочем, и носороги не особо годятся для верховой езды. Но что нам исторические факты, это же Голливуд. Мы ведь ждем не реконструкции реальности, а полета фантазии.
В Римской империи читают газеты
Одна из умилительных фантазий - уличные кафе в Риме, где герои пьют чай, кофе и читают утреннюю газету. Возможно, сценаристы «Гладиатора» слишком злоупотребляли посиделками в модных кофейнях, где и писали свою нетленку.
Нет, по части зрелищ все великолепно, но что касается «хлеба», то есть сюжетной составляющей фильма, то, мягко говоря, зрителю его выдали в недостаточно удобоваримой форме. Монтаж рваный (хронометраж и так огромный - 148 минут, и от нескольких сцен ощущение, что их кромсали уже нещадно при итоговой склейке), диалоги зачастую беспомощны, история складывается с трудом.
Сиквел поначалу похож на римейк
Одна из ключевых сцен - о том, как главный герой «узнает в графине свою мать».
Это не Римская империя, а просто какой-то латиноамериканский сериал. Самое забавное, что Луцилла узнает сына по тому, как он читает стихи Вергилия, которым она учила его в детстве. Отца не знал, мать забыл, но с «Энеидой» за годы изгнания не расстался.
Луцилла - дочь покойного императора Марка Аврелия, единственная из персонажей первого «Гладиатора», дотянувшая до настоящих событий (ну, не считая главного героя).
Вообще, изначально кажется, что нас ждет не сиквел, а римейк, настолько судьба сына легендарного Максимуса повторяет его собственную.
Семью героя убивают, он попадает в плен, становится гладиатором, а далее воюет за какой-то «единый Рим».
Однако есть и отличительные нюансы. Во-первых, в Риме правит не один император, а сразу два - Каракала и Гета, один другого хуже. Во-вторых, на героя Рассела Кроу нынешний герой не тянет. Он только сражается, да стихи читает. Весь сюжет на себе тащит Макрин (в исполнении Дензела Вашингтона).
Вашингтон в каждой сцене переигрывает всех. Его персонаж - также бывший раб, еще времен Марка Аврелия, который оказывается столь удачным интриганом и манипулятором, что достигает консульской должности (если все же обратиться к историческим параллелям, так Макрин и вовсе становится римским императором, но в этом фильме нам такого взлета уже не покажут).
Оскароносного дождя не предвидится
Именно Дензел Вашингтон получил больше всего номинаций различных кинопремий за этот фильм. Также наград ожидает работа художника-постановщика, дизайн костюмов, ну и конечно постановщики трюков и создатели спецэффектов (все же поездка верхом на носороге дорогого стоит).
Но вот оскароносного дождя как с первым «Гладиатором» в этом случае ждать не приходится. Но ничего, Ридли Скотт уже анонсировал «Гладиатора 3», и обещал не тянуть с ним следующую четверть века.