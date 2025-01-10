В некоторых районах Эстонии движение затруднено из-за снежной бури

Из-за обильного снегопада, начавшегося ранним утром, государственные дороги на Сааремаа и Пярнумаа стали труднопроходимыми. Кроме того, сложные погодные условия наблюдаются в Вильяндимаа, Рапламаа, Ляэнемаа, Йыгевамаа и южной части Харьюмаа.

Осадки будут распространяться на север, и, согласно прогнозу, наиболее сильные снегопады в Харьюмаа ожидаются с 13:00 до 18:00 сегодня. Снегопад продолжится с переменной интенсивностью до воскресенья.

Из-за сильного снегопада и метели видимость крайне ограничена. Департмаент транспорта призывает жителей этих регионов по возможности избегать выхода на дорогу. Водителям тяжелых грузовиков рекомендуется, если возможно, ожидать улучшения погодных условий на парковках.

Техника для очистки дорог уже работает в этих районах, и в первую очередь очищаются основные дороги, поэтому работы на второстепенных дорогах начнутся позже.

Водителям следует помнить, что максимальная разрешенная скорость не является обязательной или безопасной для движения в условиях метели, сильного снегопада и гололеда. На участках, где идут осадки, нужно соблюдать увеличенную дистанцию и учитывать значительное удлинение тормозного пути.

Кроме сложных условий на дорогах, водители должны учитывать особенности работы дорожной техники. При встрече со снегоуборочной машиной нужно держаться как можно ближе к обочине. При обгоне дорожной техники следует убедиться в безопасности манёвра и помнить, что участок дороги перед машиной может быть не очищен.

Дополнительную информацию о дорожных условиях можно найти на портале Tark Tee.