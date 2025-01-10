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Новая схема: мошенники нацелились на пассажиров автобусов

Перевод: Вера Копти
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Автобус на зимней дороге. Снимок иллюстративный.
Автобус на зимней дороге. Снимок иллюстративный. Фото: Martin Pedaja

В социальной сети Facebook распространяется мошенническое сообщение, призывающее участвовать в инициативе по улучшению мобильности и обещающее разыграть 500 подарочных карт, которые позволяют ездить на автобусах в Вильянди почти бесплатно в течение полугода.

«Городская управа приглашает вас принять участие в инициативе по увеличению мобильности и поддержке общественного транспорта. Получите одну из 500 умных карт, которые дают право на неограниченные поездки в городе всего за 2,30 евро в течение шести месяцев», - говорится в публикации.

Сообщение предлагает перейти по ссылке и советует поспешить, так как предложение действительно только до конца недели.

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