В социальной сети Facebook распространяется мошенническое сообщение, призывающее участвовать в инициативе по улучшению мобильности и обещающее разыграть 500 подарочных карт, которые позволяют ездить на автобусах в Вильянди почти бесплатно в течение полугода.
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Новая схема: мошенники нацелились на пассажиров автобусов
«Городская управа приглашает вас принять участие в инициативе по увеличению мобильности и поддержке общественного транспорта. Получите одну из 500 умных карт, которые дают право на неограниченные поездки в городе всего за 2,30 евро в течение шести месяцев», - говорится в публикации.