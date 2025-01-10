Новая схема: мошенники нацелились на пассажиров автобусов

«Городская управа приглашает вас принять участие в инициативе по увеличению мобильности и поддержке общественного транспорта. Получите одну из 500 умных карт, которые дают право на неограниченные поездки в городе всего за 2,30 евро в течение шести месяцев», - говорится в публикации.