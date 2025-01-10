Эксперт: что за год произошло с ценами на аренду квартир в столице

«Несмотря на инфляцию и десять кварталов экономического спада, средние цены на съемные квартиры радуют арендаторов своим постоянством. Однако такая ситуация не является благоприятной для инвесторов, так как доходность их собственности остается под давлением уже длительное время», - прокомментировала руководитель портала City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

На данный момент в столице предлагается около 1500 съемных квартир, что аналогично показателю прошлого года.

На 6 января средняя цена аренды квадратного метра в Таллинне составила 14,7 евро. Самые дорогие предложения находятся в Кесклинне и Пыхья-Таллинне. Наиболее доступные по цене квадратного метра квартиры предлагаются в Ласнамяэ и, неожиданно, в Пирита, где средняя цена аренды составляет 13 евро за квадратный метр благодаря большому количеству просторных квартир.

Число предложений и средние цены квадратного метра съемных квартир в Таллинне по районам Хааберсти: 98 предложений / 14 евро. Кесклинн: 615 предложений / 15,7 евро. Кристийне: 68 предложений / 15 евро. Ласнамяэ: 140 предложений / 13 евро. Мустамяэ: 144 предложения / 15 евро. Нымме: 53 предложения / 14 евро. Пирита: 47 предложений / 13 евро. Пыхья-Таллинн: 232 предложения / 16 евро.

Данные основаны на 1403 предложениях аренды квартир в Таллинне, опубликованных на портале City24.ee по состоянию на 6 января 2025 года.