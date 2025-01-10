Первые за полтора года фото Виктора Бабарико; Зеленский сказал, что Лукашенко извинялся перед ним за вторжение. Главное в Беларуси за неделю

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Виктор Бабарико «не растерял своего красноречия»

Роман Протасевич, некогда оппозиционер, а теперь, скорее, провластный блогер выложил в своем телеграм-канале три фотографии и одно видео с Виктором Бабарико. В 2020 году банкир считался главным соперником Лукашенко на президентских выборах, но в июне того года его арестовали, а в 2021 году дали 14 лет лишения свободы.

С тех пор Виктор Бабарико находился в режиме «инкоммуникадо» - что с ним происходит не знали ни его близкие, ни адвокаты, ни соратники (только в апреле 2023 года появлялись неподтвержденные сведения о его госпитализации). Для Беларуси «инкоммуникадо» - частая практика в отношении оппозиционеров, в международном праве это считается грубейшим нарушением прав человека.

Невозможно достоверно сказать, где именно были сделаны эти фотографии и даже были ли они сделаны в один день или в разные. На одной из них Виктор Бабарико что-то пишет, сидя за столом, на второй позирует вместе с Романом Протасевичем. Еще на одной просто сидит на диване за столом.

Один из бывших политзаключенных предположил в беседе с изданием «Зеркало», что, судя по интерьерам, съемка велась в кабинете начальника колонии в Новополоцке, где сейчас находится Бабарико и многие другие осужденные за протесты 2020 года.