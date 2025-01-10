Блогер Роман Протасевич выложил в своем телеграм-канале несколько фотографий экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико. Тот находится в тюрьме с июня 2020-го, и о нем ничего не было слышно последние полтора года. Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью, в котором сказал, что Александр Лукашенко извинялся за то, что предоставил территорию своей страны для вторжения.
Первые за полтора года фото Виктора Бабарико; Зеленский сказал, что Лукашенко извинялся перед ним за вторжение. Главное в Беларуси за неделю
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Виктор Бабарико «не растерял своего красноречия»
Роман Протасевич, некогда оппозиционер, а теперь, скорее, провластный блогер выложил в своем телеграм-канале три фотографии и одно видео с Виктором Бабарико. В 2020 году банкир считался главным соперником Лукашенко на президентских выборах, но в июне того года его арестовали, а в 2021 году дали 14 лет лишения свободы.
С тех пор Виктор Бабарико находился в режиме «инкоммуникадо» - что с ним происходит не знали ни его близкие, ни адвокаты, ни соратники (только в апреле 2023 года появлялись неподтвержденные сведения о его госпитализации). Для Беларуси «инкоммуникадо» - частая практика в отношении оппозиционеров, в международном праве это считается грубейшим нарушением прав человека.
Невозможно достоверно сказать, где именно были сделаны эти фотографии и даже были ли они сделаны в один день или в разные. На одной из них Виктор Бабарико что-то пишет, сидя за столом, на второй позирует вместе с Романом Протасевичем. Еще на одной просто сидит на диване за столом.
Один из бывших политзаключенных предположил в беседе с изданием «Зеркало», что, судя по интерьерам, съемка велась в кабинете начальника колонии в Новополоцке, где сейчас находится Бабарико и многие другие осужденные за протесты 2020 года.
О содержательной части этой встречи Роман Протасевич не написал практически ничего. Он сказал, что передал Бабарико «весточки» от родных, тот при этом «выглядит бодрым» и «не растерял своего красноречия».
9 января Протасевич написал в телеграме пост-пояснение, но ничего нового там не содержалось. Он говорил, например, что обсуждал с Виктором Бабарико приход к власти в США Дональда Трампа.
Пост заканчивается словами: «А по поводу написания прошения о помиловании - ничего комментировать не буду, это дело сугубо Виктора Дмитриевича и его близких».
Напомним, что 12 ноября 2024 года Роман Протасевич публиковал у себя в телеграм-канале фото, где другая известная политзаключенная Мария Колесникова встречается с отцом.
Власти Беларуси никаких комментариев произошедшему не давали, хотя без их санкции такая встреча состояться бы не могла.
Опрошенные оппозиционными белорусскими СМИ эксперты пришли к общему выводу, что накануне президентских выборов 25 января Лукашенко хочет показать странам Запада, что он готов к торгу: свобода политзаключенным в обмен на снятие санкций.
Владимир Зеленский вновь обвинил Лукашенко в участии во вторжении
Президент Украины Владимир Зеленский 6 января дал большое интервью американскому журналисту Лексу Фридману, где вновь вспомнил о роли Беларуси в атаке, начавшейся 24 февраля 2022 года.
«Он говорил, что „это не я, с моей территории пускал ракеты Путин". Это его слова, у меня есть свидетели. Он извинялся и говорил: „Поверь Володя, это не я, я ему говорил, не надо, это было без меня"», - рассказал Зеленский.
Лукашенко, со слов Зеленского, якобы даже предложил ударить по некоему НПЗ, который «важен для него» (предположительно, речь о крупнейшем в Беларуси нефтеперерабатывающем заводе в Мозыре - прим. Би-би-си). Зеленский проигнорировал это предложение.
Эти слова Зеленского вызвали яростную реакцию белорусских властей. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила факт разговора, но сказала, что никаких извинений там не было.
Сам же Лукашенко прокомментировал через свою пресс-службу слова Зеленского так: «Вот надо и нас втянуть в эту войнушку. Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает?»
Директор украинского Института мировой политики Евгений Магда считает, что важность этого обмена репликами преувеличивать не стоит: отношения между странами и так на низшей точке за всю постсоветскую историю. По его мнению, Лукашенко «просто получил неожиданный удар под дых во время президентской кампании» и для него «подобные приветы из-за границы достаточно неприятны чисто по-человечески».
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