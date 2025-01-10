Пт, 10.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ФОТО Условия на дорогах ухудшаются: из-за гололедицы автомобиль вылетел в кювет

Copy
ДТП рядом с деревней Мудисте.
ДТП рядом с деревней Мудисте. Фото: Kenno Soo

В пятницу в 10:16 на 32-м километре шоссе Имавере-Вильянди, рядом с деревней Мудисте в волости Пыхья-Сакала, произошла авария, в которой легковой автомобиль Citroën вылетел с дороги в кювет.

По предварительным данным, водитель потерял контроль над автомобилем из-за гололедицы, автомобиль выехал на встречную полосу и вылетел в кювет. Никто из участников ДТП не пострадал. Спасатели смогли вернуть автомобиль на дорогу.

Дороги скользкие. Рядом с деревней Мудисте автомобиль вылетел в кювет.
Дороги скользкие. Рядом с деревней Мудисте автомобиль вылетел в кювет. Фото: Kenno Soo
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх