В пятницу в 10:16 на 32-м километре шоссе Имавере-Вильянди, рядом с деревней Мудисте в волости Пыхья-Сакала, произошла авария, в которой легковой автомобиль Citroën вылетел с дороги в кювет.
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ФОТО ⟩ Условия на дорогах ухудшаются: из-за гололедицы автомобиль вылетел в кювет
По предварительным данным, водитель потерял контроль над автомобилем из-за гололедицы, автомобиль выехал на встречную полосу и вылетел в кювет. Никто из участников ДТП не пострадал. Спасатели смогли вернуть автомобиль на дорогу.