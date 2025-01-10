На ноябрьском конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) Эстонская федерация фехтования (EVL) получила право на проведение чемпионата мира среди кадетов и юниоров 2027 года, ради чего EVL изворачивалась, дав необоснованное обещание о допуске спортсменов из стран-агрессоров.
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Чтобы получить право на проведение чемпионата от Международной федерации фехтования (FIE), Эстонской федерации фехтования (EVL) нужно было, среди прочего, подтвердить наличие письменного согласия государства на выдачу въездных виз всем участникам соревнований. 20 сентября 2024 года EVL подписала такое подтверждение и передала его в FIE. Документ доступен на сайте FIE.