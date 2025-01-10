Федерация фехтования хитрила, утверждая, что россиян пустят в Эстонию для участия в соревнованиях

Чтобы получить право на проведение чемпионата от Международной федерации фехтования (FIE), Эстонской федерации фехтования (EVL) нужно было, среди прочего, подтвердить наличие письменного согласия государства на выдачу въездных виз всем участникам соревнований. 20 сентября 2024 года EVL подписала такое подтверждение и передала его в FIE. Документ доступен на сайте FIE.

Формулировка «всем участникам соревнований» скрывает между строк требование FIE – допустить к соревнованиям также спортсменов из стран-агрессоров, России и Беларуси. FIE стала одной из первых организаций, которая в 2023 году разрешила спортсменам из стран-агрессоров вернуться на международную арену – и до сих пор придерживается этой позиции.