Министр обороны Украины Рустем Умеров описал военную стратегию Украины на 2025 год, которая была представлена накануне на 25-м заседании Контактной группы в формате «Рамштайн», пишет Deutsche Welle.
«Во время встречи мы представили нашу стратегию, которая базируется на четырех ключевых приоритетах: стабилизация линии фронта, укрепление обороноспособности Украины, усиление защиты неба и морских путей, симметричный ответ на попытки агрессора достичь преимущества через масштаб», - написал Умеров в Facebook в пятницу, 10 января.
Среди ключевых достижений заседания глава Минобороны назвал утверждение «дорожных карт» развития украинских сил обороны до 2027 года, разработанных в рамках восьми коалиций возможностей: авиации, ПВО, морских способностей, артиллерии, бронетехники, IT, дронов и технологий разминирования.
«Мы перешли на новый уровень сотрудничества: в дополнение к закрытию насущных потребностей войны будем также работать над построением долгосрочных возможностей нашей армии», - заключил Умеров, назвав прошедшую в Германии встречу «одной из важнейших , которая стала очередным этапом в усилении обороноспособности Украины».
За почти три года полномасштабной войны РФ против Украины странами-участниками формата «Рамштайн» было задекларировано более 145 млрд долларов (более 140 млрд евро) помощи Украине в сфере безопасности, добавил министр.
Формат «Рамштайн» перед сменой правительства США
25-я встреча союзников Украины в формате «Рамштайн» состоялась 9 января на авиабазе ВВС США в немецком Рейнланд-Пфальце, но на этот раз на фоне близящейся смены администрации США, которая произойдет менее чем через две недели. Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал военную помощь Украине и заявлял, что в короткий срок может закончить российско-украинскую войну. Это вызывает опасения у Киева и его союзников, что Трамп может вынудить Украину пойти на серьезные уступки Москве, отметило агентство AFP.
Министр обороны США Ллойд Остин объявил о дополнительном пакете военной помощи Киеву объемом 500 млн долларов и пообещал Украине дальнейшую поддержку Соединенных Штатов. Издание Politico написало, что уход Остина с поста министра обороны США может привести к распаду коалиции союзников Украины в рамках формата «Рамштайн», что, в свою очередь, станет ударом для Киева.
В новый пакет помощи вошли ракеты ПВО, боеприпасы и крылатые ракеты для переданных Украине истребителей F-16. Пентагон настаивает на том, чтобы военная помощь была доставлена в Украину до конца января.
Кроме того, Канада выделила 300 млн евро, Великобритания вместе с союзниками по НАТО передала Украине 30 тысяч дронов на сумму около 50 млн евро, Германия в 2025 году передаст 6 систем ПВО IRIS-T и в ближайшее время предоставит 50 ракет-перехватчиков к этим системам. В военных проектах помощи Украине также приняли участие Дания, Нидерланды, Латвия, Швеция, Норвегия и Исландия.