«Во время встречи мы представили нашу стратегию, которая базируется на четырех ключевых приоритетах: стабилизация линии фронта, укрепление обороноспособности Украины, усиление защиты неба и морских путей, симметричный ответ на попытки агрессора достичь преимущества через масштаб», - написал Умеров в Facebook в пятницу, 10 января.

Среди ключевых достижений заседания глава Минобороны назвал утверждение «дорожных карт» развития украинских сил обороны до 2027 года, разработанных в рамках восьми коалиций возможностей: авиации, ПВО, морских способностей, артиллерии, бронетехники, IT, дронов и технологий разминирования.

«Мы перешли на новый уровень сотрудничества: в дополнение к закрытию насущных потребностей войны будем также работать над построением долгосрочных возможностей нашей армии», - заключил Умеров, назвав прошедшую в Германии встречу «одной из важнейших , которая стала очередным этапом в усилении обороноспособности Украины».

За почти три года полномасштабной войны РФ против Украины странами-участниками формата «Рамштайн» было задекларировано более 145 млрд долларов (более 140 млрд евро) помощи Украине в сфере безопасности, добавил министр.

Формат «Рамштайн» перед сменой правительства США