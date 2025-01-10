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Министр обороны Украины перечислил военные цели на 2025 год (1)

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Министр обороны Украины Рустем Умеров.
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Petras Malukas

Министр обороны Украины Рустем Умеров описал военную стратегию Украины на 2025 год, которая была представлена накануне на 25-м заседании Контактной группы в формате «Рамштайн», пишет Deutsche Welle.

«Во время встречи мы представили нашу стратегию, которая базируется на четырех ключевых приоритетах: стабилизация линии фронта, укрепление обороноспособности Украины, усиление защиты неба и морских путей, симметричный ответ на попытки агрессора достичь преимущества через масштаб», - написал Умеров в Facebook в пятницу, 10 января.

Среди ключевых достижений заседания глава Минобороны назвал утверждение «дорожных карт» развития украинских сил обороны до 2027 года, разработанных в рамках восьми коалиций возможностей: авиации, ПВО, морских способностей, артиллерии, бронетехники, IT, дронов и технологий разминирования.

«Мы перешли на новый уровень сотрудничества: в дополнение к закрытию насущных потребностей войны будем также работать над построением долгосрочных возможностей нашей армии», - заключил Умеров, назвав прошедшую в Германии встречу «одной из важнейших , которая стала очередным этапом в усилении обороноспособности Украины».

За почти три года полномасштабной войны РФ против Украины странами-участниками формата «Рамштайн» было задекларировано более 145 млрд долларов (более 140 млрд евро) помощи Украине в сфере безопасности, добавил министр.

Формат «Рамштайн» перед сменой правительства США

25-я встреча союзников Украины в формате «Рамштайн» состоялась 9 января на авиабазе ВВС США в немецком Рейнланд-Пфальце, но на этот раз на фоне близящейся смены администрации США, которая произойдет менее чем через две недели. Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал военную помощь Украине и заявлял, что в короткий срок может закончить российско-украинскую войну. Это вызывает опасения у Киева и его союзников, что Трамп может вынудить Украину пойти на серьезные уступки Москве, отметило агентство AFP.

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о дополнительном пакете военной помощи Киеву объемом 500 млн долларов и пообещал Украине дальнейшую поддержку Соединенных Штатов. Издание Politico написало, что уход Остина с поста министра обороны США может привести к распаду коалиции союзников Украины в рамках формата «Рамштайн», что, в свою очередь, станет ударом для Киева.

В новый пакет помощи вошли ракеты ПВО, боеприпасы и крылатые ракеты для переданных Украине истребителей F-16. Пентагон настаивает на том, чтобы военная помощь была доставлена в Украину до конца января.

Кроме того, Канада выделила 300 млн евро, Великобритания вместе с союзниками по НАТО передала Украине 30 тысяч дронов на сумму около 50 млн евро, Германия в 2025 году передаст 6 систем ПВО IRIS-T и в ближайшее время предоставит 50 ракет-перехватчиков к этим системам. В военных проектах помощи Украине также приняли участие Дания, Нидерланды, Латвия, Швеция, Норвегия и Исландия.

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