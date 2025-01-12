Полиция: правила поведения одни и те же и для взрослых, и для подростков

В передаче принял участие и участковый полицейский Ида-Харьюского отделения Юри Алекс Кушнер. По его словам, нет отдельных правил для взаимодействия с буйными подростками, здесь действуют те же регуляции, что и со взрослыми.

«К сожалению, в обществе мы не всегда окружены людьми, которые только что вышли из театра. Есть проблемные подростки, есть и другие люди, которые своим поведением вызывают неоднозначные эмоции. И тут нет особой разницы, как реагировать на буйного подростка или взрослого человека. Если мы говорим о конкретном случае с проблемным поведением в автобусе (в студии обсуждались бесчинствующие в общественном транспорте молодые люди - прим. ред.), то в автобусе есть правила поведения и если кто-то видит, что эти правила поведения не соблюдаются, то он всегда может призвать к порядку - устно, вежливо, четко, понятно», - сказал полицейский.

«Если это не получается, то нужно помнить, что за порядок в автобусе первостепенно отвечает водитель, у которого есть свой протокол действий. И если ситуация не решается по договоренности на месте, то есть подростки или взрослые люди продолжают себя вести не по правилам, шуметь, мешать, то на место надо вызывать полицейский патруль», - добавил он.

Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Трудный возраст» уже в этот понедельник в 20:30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.