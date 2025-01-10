Экономист: один сектор эстонской экономики продолжает оставаться приятным исключением

Как сообщил в пятницу Департамент статистики, рост числа туристов, начавшийся в октябре прошлого года, продолжился и в ноябре. Статистика размещения, опубликованная Департаментом статистики, показывает, что число туристов в ноябре выросло на 11 процентов по сравнению с ноябрем прошлого года. «Положительным моментом является то, что число иностранных туристов выросло на 15 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Число внутренних туристов выросло на восемь процентов», - отметил Эаметс.

«Если посмотреть на статистику по уездам, то интересно понаблюдать за динамикой числа туристов в то время, когда в Эстонии фактически нет туристического сезона. Если посмотреть на статистику сектора размещения, то количество людей, остановившихся в Таллинне как из Эстонии, так и из-за рубежа, увеличилось на 12,5 и 16,6 процента соответственно. Давайте сравним ноябрь прошлого года с ноябрем 2023 года», - предложил Эаметс.

Наибольший рост числа отечественных и иностранных туристов отмечен в Валгаском уезде - на 38,2 и 25,8 процента соответственно. «Результат по Валгаскому уезду примечателен еще и тем, что в ноябре не было снега, а значит, лыжный сезон еще не начался, в отличие, например, от 2023 года», - пояснил Эаметс.

На Хийумаа число размещенных интуристов выросло на 25,8 процента, а число внутренних туристов - на 10,9 процента. «Конечно, абсолютные цифры очень малы по сравнению с более крупными уездами. В ноябре Хийумаа принял 78 интуристов, а Сааремаа - 1 600». Эаметс добавил, что по сравнению с пиком сезона в июле соответствующие показатели составляют 8,4 процента и 13,5 процента.

«Пярну продолжает высоко нести флаг столицы туризма, в ноябре число гостей из Эстонии увеличилось на 19 процентов, а число иностранных туристов - на 20 процентов. Число внутренних туристов больше всего сократилось в Ярваском и Йыгеваском уездах», - добавил Эаметс.