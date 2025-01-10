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В Финляндии откроется необычный отель, а в Таллинне такой уже работает

Перевод: Вера Копти
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Капсульный отель в рижском аэропорту. Снимок иллюстративный.
Капсульный отель в рижском аэропорту. Снимок иллюстративный. Фото: Paula Čurkste / LETA / Scanpix

В городе Тампере, Финляндия, скоро начнет работу отель с микрокомнатами в японском стиле, вдохновленный японскими капсульными гостиницами. Его номера занимают всего пять квадратных метров.

Гостиница будет расположена в центре города, в районе исторических промышленных зданий. Стоимость одной ночи составит от 39 до 100 евро, пишет новостной портал финской национальной телерадиокомпании Yle. Цена будет зависеть от времени пребывания: например, в выходные дни проживание обойдется дороже.

Вдохновленный японскими капсульными отелями

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