В Финляндии откроется необычный отель, а в Таллинне такой уже работает

Гостиница будет расположена в центре города, в районе исторических промышленных зданий. Стоимость одной ночи составит от 39 до 100 евро, пишет новостной портал финской национальной телерадиокомпании Yle. Цена будет зависеть от времени пребывания: например, в выходные дни проживание обойдется дороже.