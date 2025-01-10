Вступающий в должность президента США Трамп заявил, что президент России Владимир Путин выразил желание встретиться, и сейчас идет подготовка к этой встрече. Тем временем команда Трампа пытается перепрограммировать ожидания относительно перспектив достижения мира, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Трамп собирается встретиться с Путиным? Намек понятен...
На протяжении последней недели общественность пытаются убедить в том, что президент Трамп намерен действовать с позиции силы в отношениях с Россией. Сам Трамп заявил, что президента России подтолкнуло к агрессии против Украины впечатление, которое оставил вывод войск из Афганистана, организованный президентом Байденом. С этим «диагнозом» трудно спорить, и Трамп дает понять, что не хочет допустить аналогичного впечатления о его инициативах в отношении Украины.
В итоге становится очевидным, что у окружения президента на данный момент нет четкого плана, что приводит к распространению крайне противоречивых сообщений в СМИ США и Европы. В контексте России это может быть даже не так уж плохо, поскольку отсутствует явная линия, на основе которой можно было бы выстроить четкое противодействие.
На встрече «Рамштайн» Украина получила в основном новые обещания по поставкам средств противовоздушной обороны, а также другого важного военного оборудования. Немаловажное значение имело и озвученное на встрече намерение продолжать поддержку Украины до 2027 года, что также отражает особенности российского военного планирования. К сожалению, это намерение остается неподтвержденным до тех пор, пока новая администрация США не утвердит соответствующие планы.
Измученная российская бизнес-элита
Широкое внимание привлек опубликованный изданием Meduza материал о том, что российская бизнес-элита устала от войны и ощущает надвигающийся экономический спад. Однако, поскольку это не является итогом последовательных исследований, делать масштабные выводы на основе этих данных не представляется возможным.
На основе информации, которая была доступна общественности в течение трех лет войны, можно сделать вывод, что крупные игроки российского бизнеса никогда не были в восторге от начала войны против Украины. Они прекрасно понимают, что вызванные войной изменения в экономике России и введенные против нее санкции подрывают перспективы бизнеса, которым они управляют. При этом они не выступают против российского президента и следуют его указаниям.
Число вылетов российских вертолетов над Черным морем заметно сократилось
Украинские ВМС сообщили, что после потери двух вертолетов в последний день прошлого года над Черным морем российская армия существенно уменьшила количество вылетов в этом районе. Однако вертолеты остаются единственным средством, с помощью которого можно уничтожать украинские морские дроны на удалении от их целей, поэтому полностью прекратить боевые вылеты российская армия не может. Это создает для украинских дронов новые возможности для достижения успеха.
В целом таким образом с моря вытесняется, прежде всего, Черноморский флот России. Уже сейчас этот флот не приближается к Крыму и не выходит западнее. По данным украинской разведки, российский военный флот прекратил использовать порт Севастополя в Крыму, который является крупнейшей базой Черноморского флота.
Конечно, российское военное командование прилагает максимум усилий, чтобы положить конец этой ситуации и вернуть российский флот к действиям в центральной и западной частях Черного моря, чтобы вновь заблокировать украинские порты для торговых судов. В России больше не мечтают о высадке морского десанта.
Взрывы на территории Украины и России
Российская армия возобновила ракетные и авиационные удары меньшего масштаба по украинским городам, что свидетельствует о недовольстве руководства России ситуацией на фронте. Вчера украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить три крылатые ракеты «Искандер-К», направлявшиеся в сторону Кривого Рога. Как и ранее, украинской ПВО трудно справляться с атаками на города, расположенные близко к линии фронта. Удары дронов зафиксированы в Николаеве (на побережье Черного моря) и Харькове, но, к счастью, обошлось без жертв. На Херсон были сброшены три планирующие бомбы, и, как обычно, пострадали жилые дома. Точное число жертв пока не сообщается.
Кроме того, продолжаются ночные атаки иранскими дронами. Украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить все дроны или заставить их покинуть воздушное пространство страны.
Сообщения об атаках украинских дронов поступили вчера вечером и сегодня ночью из пяти российских регионов. Рано утром в Гатчине, недалеко от Санкт-Петербурга, произошел пожар на заводе, производящем ацетон. Местные жители сообщают о взрывах и работе систем ПВО, предшествовавших возгоранию. Более крупные взрывы произошли в районе Воронежа, однако информации о том, какой объект подвергся атаке, не поступало.
На юге страны поступают сообщения об атаках на промышленные и военные объекты в Ростовской области и Краснодарском крае. В одном из населенных пунктов Ростовской области под названием Крым в результате атаки загорелся завод, специализирующийся на производстве пластмасс и композитных материалов: продукции, важной для беспилотной авиации.
На фронтах активность российской армии и тактической авиации осталась на уровне предыдущих дней
Основные районы боевых действий остаются прежними. Большинство ударов тактической авиации наносятся в районе Курска и на юге Донбасса.
- На Курском направлении российские части продолжают вести интенсивное наступление, а украинские войска, в свою очередь, активно контратакуют. На обоих направлениях происходят изменения на линии фронта.
На Харьковском направлении продолжаются позиционные бои.
На направлениях Купянска и Лимана российская армия ведет активные атаки. На одном из участков зафиксировано незначительное продвижение российских подразделений
На Северском направлении продолжаются локальные позиционные бои.
В городе Часов Яр и его окрестностях, а также в районе города Торецк российские атаки имели среднюю интенсивность, однако значительных изменений в обстановке не зафиксировано.
На Покровском направлении российская армия смогла поддержать наступление за счет резервов, что привело к усилению боевой активности. На отдельных участках наблюдалось медленное продвижение российских сил. В последние дни увеличилось использование бронетехники, что привело к росту потерь танков и боевых машин пехоты.
Активные атаки также продолжаются в юго-западном направлении от Донецка, однако линия фронта осталась без значительных изменений.
На южном фронте шли бои меньшего масштаба за контроль над островами в устье реки Днепр.