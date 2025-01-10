ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Трамп собирается встретиться с Путиным? Намек понятен...

На основе информации, которая была доступна общественности в течение трех лет войны, можно сделать вывод, что крупные игроки российского бизнеса никогда не были в восторге от начала войны против Украины. Они прекрасно понимают, что вызванные войной изменения в экономике России и введенные против нее санкции подрывают перспективы бизнеса, которым они управляют. При этом они не выступают против российского президента и следуют его указаниям.

Число вылетов российских вертолетов над Черным морем заметно сократилось

Украинские ВМС сообщили, что после потери двух вертолетов в последний день прошлого года над Черным морем российская армия существенно уменьшила количество вылетов в этом районе. Однако вертолеты остаются единственным средством, с помощью которого можно уничтожать украинские морские дроны на удалении от их целей, поэтому полностью прекратить боевые вылеты российская армия не может. Это создает для украинских дронов новые возможности для достижения успеха.

В целом таким образом с моря вытесняется, прежде всего, Черноморский флот России. Уже сейчас этот флот не приближается к Крыму и не выходит западнее. По данным украинской разведки, российский военный флот прекратил использовать порт Севастополя в Крыму, который является крупнейшей базой Черноморского флота.