«По моему мнению, русские, за исключением блестящих писателей или композиторов, являются примитивной нацией. Так было всегда, и это стало особенно актуально после 1918 года. Режим убивал своих людей миллионами, и никакого уважения к человеческой жизни там по-прежнему не существует», - так высказался 80-летний бывший хоккеист.

«Когда я играл против русских, мало кто из них был психически здоров. Некоторые из наших игроков дружили с ними, навещали их, но я никогда не хотел иметь с ними ничего общего», - добавил он.

Стоит отметить, что в 1974 году Недоманский вместе с Рихардом Фардой стали первыми хоккеистами, сбежавшими из соцлагеря на запад – они совершили побег в Канаду. Недоманский отыграл шесть сезонов в НХЛ.

Среди наград хоккеиста серебро и бронза Олимпийских игр (1968 и 1972 года), золотая, пять серебряных и три бронзовых медали чемпионатов мира. Он является членом Зала хоккейной славы, Зала славы IIHF, Зала славы словацкого хоккея и Зала славы чешского хоккея.