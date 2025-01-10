В один трагический понедельник у себя дома, в Ляэне-Вирумаа, скончался ребенок дошкольного возраста. Обстоятельства смерти пока точно не установлены, расследование все еще продолжается, но слухи уже активно распространяются.
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Ребенок, посетивший батутный центр, скончался на следующий день, но, вероятно, прямой связи между событиями нет
Эта статья не содержит подробностей о случившемся и максимально анонимна. Однако из-за упоминания третьей стороны и предположений о травме головы, издание Virumaa Teataja решило частично осветить произошедшее.