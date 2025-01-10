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Ребенок, посетивший батутный центр, скончался на следующий день, но, вероятно, прямой связи между событиями нет

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На игровых площадках имеется множество аттракционов, и возле каждого обязательно должны быть понятные и легко читаемые инструкции по использованию.
На игровых площадках имеется множество аттракционов, и возле каждого обязательно должны быть понятные и легко читаемые инструкции по использованию. Фото: Ain Liiva

В один трагический понедельник у себя дома, в Ляэне-Вирумаа, скончался ребенок дошкольного возраста. Обстоятельства смерти пока точно не установлены, расследование все еще продолжается, но слухи уже активно распространяются.

Эта статья не содержит подробностей о случившемся и максимально анонимна. Однако из-за упоминания третьей стороны и предположений о травме головы, издание Virumaa Teataja решило частично осветить произошедшее.

На следующий день после смерти ребенка волостную управу Раквере и другие организации проинформировали о происшествии, как это предусмотрено стандартной процедурой уведомления специалистов по защите детей. Как обычно, через несколько дней было начато производство, которым, по данным Virumaa Teataja, занимается прокуратура. Начало разбирательства не означает, что уже есть обвиняемый или идет поиск виновного: обстоятельства смерти каждого ребенка всегда тщательно изучаются.

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