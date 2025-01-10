Окружной суд пересмотрел дело бывшего полицейского: обвинение частично снято

Окружной суд вынес новое решение, признав Каупо Мартихина виновным в злоупотреблении доверием, одном эпизоде растраты и одном случае дачи ложных показаний.

Мартихин также был признан виновным в мошенничестве. Каупо Мартихин был оправдан по остальным пунктам обвинения. Кевин Мартихин, один из обвиняемых по тому же делу, был признан невиновным ни по одному из пунктов обвинения.

Государственная прокуратура обвиняет Каупо Мартихина и Кевина Мартихина в хищениях в крупных размерах, фальсификации документов и их использования, а также мошенничестве, имевших место в период с 2014 по 2019 год. Кроме того, Каупо Мартихин обвиняется в предоставлении административному органу ложной информации и предоставлении незаконного доступа к государственной тайне.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемые похитили более 300 тысяч евро у акционерного общества, занимающегося производством оборудования для управления дорожным движением, которым совместно владеет Каупо Мартихин.

Согласно обвинительному заключению, они использовали деньги компании на личные расходы, такие как оплата поездок в отпуск и получение наличных для себя, а также присвоили доход от аренды имущества, принадлежащего компании, и требования компании к своим клиентам. Кроме того, Мартихиных обвиняют в фальсификации документов.