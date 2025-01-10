Тартуский окружной суд в пятницу частично отменил решение Тартуского уездного суда от 5 января прошлого года, который признал бывшего старшего офицера полиции Каупо Мартихина виновным в растрате, подделке счета и его использовании, мошенничестве и разглашении государственной тайны.
Окружной суд пересмотрел дело бывшего полицейского: обвинение частично снято
Окружной суд вынес новое решение, признав Каупо Мартихина виновным в злоупотреблении доверием, одном эпизоде растраты и одном случае дачи ложных показаний.
Мартихин также был признан виновным в мошенничестве. Каупо Мартихин был оправдан по остальным пунктам обвинения. Кевин Мартихин, один из обвиняемых по тому же делу, был признан невиновным ни по одному из пунктов обвинения.
Государственная прокуратура обвиняет Каупо Мартихина и Кевина Мартихина в хищениях в крупных размерах, фальсификации документов и их использования, а также мошенничестве, имевших место в период с 2014 по 2019 год. Кроме того, Каупо Мартихин обвиняется в предоставлении административному органу ложной информации и предоставлении незаконного доступа к государственной тайне.
Согласно обвинительному заключению, обвиняемые похитили более 300 тысяч евро у акционерного общества, занимающегося производством оборудования для управления дорожным движением, которым совместно владеет Каупо Мартихин.
Согласно обвинительному заключению, они использовали деньги компании на личные расходы, такие как оплата поездок в отпуск и получение наличных для себя, а также присвоили доход от аренды имущества, принадлежащего компании, и требования компании к своим клиентам. Кроме того, Мартихиных обвиняют в фальсификации документов.
Согласно обвинительному заключению, они совместно совершили мошенничество против Кассы по безработице. А также отдельно Каупо Мартихин совершил мошенничество против своего работодателя, Департамента полиции и погранохраны, а также Кассы здоровья. Обвинения в предоставлении заведомо ложной информации административному органу и предоставлении незаконного доступа к государственной тайне были связаны с обязанностями Каупо Мартихина в Департаменте полиции и погранохраны.
По мнению коллегии окружного суда по уголовным делам, Каупо Мартихин не несет ответственности за присвоение, за исключением продажи металлолома компании AS Tartekplus. Палата считает, что Каупо Мартихин несет ответственность за злоупотребление доверием в той мере, в какой это не было связано с присвоением.
По мнению окружного суда, поведение Каупо Мартихина было четко спланировано, он намеренно не вовлекал других акционеров в принятие решений, которые явно наносили ущерб компании, что позволило ему использовать активы компании в своих личных интересах и интересах других лиц. Поведение Каупо Мартихина было направлено на причинение вреда имущественным интересам AS Tartekplus и других акционеров и, таким образом, на причинение серьезного ущерба.
Коллегия пришла к выводу, что оправдательный приговор Каупо Мартихину по обвинению в даче ложных показаний административному органу должен быть отменен и он должен быть признан виновным в предъявленных ему обвинениях.
По мнению окружного суда, предоставление Каупо Мартихиным ложных сведений в административный орган было продиктовано явным желанием скрыть совершенные им деяния и получить допуск к государственной тайне.
Окружной суд также пришел к выводу, что Каупо Мартихин не несет ответственности за разглашение государственной тайны. Даже при широком толковании предоставления доступа к государственной тайне коллегия не была убеждена в том, что Каупо Мартихин предоставил доступ к государственной тайне неуполномоченным лицам.
Что касается мошенничества против Департамента полиции и пограничной охраны в отношении участия в двух зарубежных командировках, окружной суд, как и уездный суд, признал Каупо Мартихина виновным по этим обвинениям. В случае с одной командировкой речь шла о мошенничестве путем бездействия, а с другой - о мошенничестве путем конкретной деятельности.
По эпизоду подделки и использования счета-фактуры, по которому был вынесен приговор в уездом суде, коллегия прекратил уголовное расследование в связи с истечением срока давности.
Коллегия окружного суда по уголовным делам признала Каупо Мартихини виновным по более мягкому обвинению, чем Тартуский уездный суд, который также изменил приговор. Палата приговорила Каупо Мартихина к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно.
Принимая во внимание масштаб вины, возможность повлиять на Каупо Мартихина, чтобы он воздержался от будущих преступлений, и длительный срок, прошедший с момента совершения преступлений, коллегия не усмотрела веских причин для назначения Каупо Мартихину наказания в виде шокового лишения свободы.
Окружной суд обязал Каупо Мартихина выплатить 238 325,15 евро в пользу государства взамен конфискации.
Решение суда еще не вступило в силу.