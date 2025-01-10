Eurostat: цены на жилье в Эстонии в третьем квартале снизились

В годовом исчислении цены на жилье в Эстонии выросли на 6,4 процента, что на 0,3 процентных пункта меньше, чем во втором квартале прошлого года, сообщает Eurostat.

По сравнению со вторым кварталом 2024 года цены на жилье во втором квартале позапрошлого года выросли на 1,4 процента как в еврозоне, так и в Европейском союзе (ЕС).

Годовой рост составил 2,6 процента в еврозоне и 3,8 процента в ЕС.

Среди государств-членов Евросоюза, по которым Eurostat располагает данными, цены выросли в 22 из них и упали в четырех.

Наибольшее снижение произошло во Франции - на 3,5 процента. За ней следуют Финляндия и Люксембург - 2,8 и 1,7 процента соответственно.

Больше всего цены выросли в Болгарии - на 16,5 процента, в Польше - на 14,4 процента, в Венгрии - на 13,4 процента, в Хорватии - на 12,3 процента и в Нидерландах - на 10,3 процента.

В квартальном исчислении цены на жилье снизились только в двух государствах-членах ЕС: в Эстонии на 0,5 процента и в Финляндии на 0,6 процента.

За квартал цены выросли в 24 странах, причем самый значительный рост составил 3,9 процента в Болгарии, 3,7 процента в Португалии и 3,6 процента в Нидерландах.