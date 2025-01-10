Подразделения морской пехоты (в частности, 155-я и 40-я бригады) выполняли роль тарана в ходе многомесячных штурмов Угледара на протяжении 2022–2024 годов. Сейчас 155-я и 810-я бригады несут потери в боях на территории Курской области. А морпехи 40-й бригады недавно захватили поселок Новый Комар в Донецкой области Украины.

ВДВ

К началу 2025 года нам удалось подтвердить гибель 3240 кадровых десантников — это те, кто начал служить в ВДВ еще до начала войны с Украиной, пройдя длительную подготовку, или выпускники военных вузов. Среди погибших — 654 офицера.

Общие установленные нами потери подразделений ВДВ составили 3957 военных. Помимо кадровых десантников погибли еще 253 человека, направленных в отряды ВДВ в ходе мобилизации.

Еще 419 погибших — это добровольцы, подписавшие контракты с десантно-штурмовыми подразделениями уже после начала полномасштабного вторжения. От кадровых вдвшников их отличает время, затраченное на подготовку. В настоящее время перед отправкой на фронт добровольцев готовят только в течении одной-двух недель. Раньше только на базовую подготовку десантников отводилось от шести месяцев до года.

Косвенным образом о серьезных потерях подразделений ВДВ может свидетельствовать тот факт, что к составу десантных полков стали приписывать подразделения, сформированные из заключенных российских колоний.