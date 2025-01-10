Советник по туризму Министерства экономики и коммуникаций Александр Михельсон считает, что туристическая отрасль показывает положительную динамику. Популярность Эстонии в первую очередь выросла среди туристов из Латвии, Польши и Чехии.
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Популярность Эстонии заметно выросла в ряде стран
Михельсон сообщил, что в ноябре этого года количество ночевок туристов выросло на 4,2 процента по сравнению с ноябрем прошлого года. Однако, по его словам, общее число туристов все еще не достигло уровня 2019 года из-за медленного восстановления потока иностранных гостей.