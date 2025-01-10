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Популярность Эстонии заметно выросла в ряде стран

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Фото статьи
Фото: Sander Ilvest

Советник по туризму Министерства экономики и коммуникаций Александр Михельсон считает, что туристическая отрасль показывает положительную динамику. Популярность Эстонии в первую очередь выросла среди туристов из Латвии, Польши и Чехии.

Михельсон сообщил, что в ноябре этого года количество ночевок туристов выросло на 4,2 процента по сравнению с ноябрем прошлого года. Однако, по его словам, общее число туристов все еще не достигло уровня 2019 года из-за медленного восстановления потока иностранных гостей.

Основной причиной он назвал то, что на замену российским туристам посетители из других стран приходят постепенно. За 11 месяцев 2024 года также уменьшилось количество туристов из Финляндии, Германии и Швеции. В то же время Латвия, Польша и Чехия стали демонстрировать заметный рост числа туристов.

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