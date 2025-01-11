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БЛОГ Катафалк с гробом президента Рюйтеля направился в сторону Метсакальмисту

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11 января 2025 года в Таллинне проходят государственные похороны президента Арнольда Рюйтеля.
11 января 2025 года в Таллинне проходят государственные похороны президента Арнольда Рюйтеля. Фото: Sander Ilvest

Эстония прощается с президентом Арнольдом Рюйтелем. Начавшиеся 10 января траурные мероприятия были рассчитаны на два дня, в субботу в концертном зале «Эстония» пройдет церемония прощания с президентом, затем на Метсакальмисту состоятся похороны. Вы можете следить за траурными мероприятиями в нашем блоге.

Арнольд Рюйтель скончался 31 декабря в возрасте 96 лет. Он был президентом Эстонской Республики с 2001 по 2006 год. В период его президентства Эстония вступила в Европейский союз и НАТО.

Рюйтель сыграл выдающуюся роль в период поющей революции и восстановлении независимости Эстонии в 1991 году.

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