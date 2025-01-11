БЛОГ Президент Арнольд Рюйтель предан земле на кладбище Метсакальмисту

Эстония прощается с президентом Арнольдом Рюйтелем. Начавшиеся 10 января траурные мероприятия были рассчитаны на два дня, в субботу в концертном зале «Эстония» пройдет церемония прощания с президентом, затем на Метсакальмисту состоятся похороны. Вы можете следить за траурными мероприятиями в нашем блоге.