«Поскольку мы достигли «военно-информационного оазиса», о котором говорили социологи еще в 1997 году, о необходимости инвестиций в государственную оборону никто не спорит. Однако эти инвестиции не должны осуществляться за счет всех остальных сфер жизни. Жизнь в стране не может быть поставлена на паузу. Культура не может быть поставлена на паузу. Ситуация, при которой постоянно растущие расходы на гособорону оплачиваются в первую очередь за счет владельца магазина, воспитателя, спасателя или учителя, не является ни справедливой, ни устойчивой с точки зрения государственных финансов», - отметил Ляэнеметс.

Поскольку на конференции «Рыночная экономика 2.0» обсуждается, какой должна быть рыночная экономика Эстонии, чтобы хорошо жить и добиваться успеха могли бы многие, а не только избранные, Ляэнеметс также подчеркнул, что так продолжаться не может.

«Чтобы добиться успеха, нам необходимо изменить существующую экономическую модель, чтобы государство играло более значительную роль, а богатство делилось на всех, а не на немногих. Стремление быть последним бастионом догматического неолиберализма на планете Земля больше не служит всеобщим интересам и не гарантирует достаточного экономического роста», - подчеркнул он.

По словам Ляэнеметса, Эстонии нужна такая экономическая система, при которой созданное богатство доходит до каждого и повышает благосостояние каждого предпринимателя и каждого работника.