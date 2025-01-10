В своей вступительной речи на экономической конференции, организованной в Таллинне Социал-демократической партией (СДПЭ) лидер организации Лаури Ляэнеметс подчеркнул, что страна не может быть поставлена на паузу из-за расходов на оборону.
«Поскольку мы достигли «военно-информационного оазиса», о котором говорили социологи еще в 1997 году, о необходимости инвестиций в государственную оборону никто не спорит. Однако эти инвестиции не должны осуществляться за счет всех остальных сфер жизни. Жизнь в стране не может быть поставлена на паузу. Культура не может быть поставлена на паузу. Ситуация, при которой постоянно растущие расходы на гособорону оплачиваются в первую очередь за счет владельца магазина, воспитателя, спасателя или учителя, не является ни справедливой, ни устойчивой с точки зрения государственных финансов», - отметил Ляэнеметс.
Поскольку на конференции «Рыночная экономика 2.0» обсуждается, какой должна быть рыночная экономика Эстонии, чтобы хорошо жить и добиваться успеха могли бы многие, а не только избранные, Ляэнеметс также подчеркнул, что так продолжаться не может.
«Чтобы добиться успеха, нам необходимо изменить существующую экономическую модель, чтобы государство играло более значительную роль, а богатство делилось на всех, а не на немногих. Стремление быть последним бастионом догматического неолиберализма на планете Земля больше не служит всеобщим интересам и не гарантирует достаточного экономического роста», - подчеркнул он.
По словам Ляэнеметса, Эстонии нужна такая экономическая система, при которой созданное богатство доходит до каждого и повышает благосостояние каждого предпринимателя и каждого работника.
«Почему вполне разумные люди поддерживают правых популистов как в Эстонии, так и все чаще в других странах - Германии, Австрии, США? Не потому, что они верят в способность радикальных сил предложить что-то лучшее, а в надежде, что появится кто-то, кто сломает существующую систему. Систему, которая загоняет в ловушку бедности как родителей, так и их детей и внуков. Система, которая все больше работает на благо немногих. Для все большего числа людей покупка собственного жилья становится слишком дорогой. Предпринимателям приходится выживать самим в мире, где экологические требования становятся все более строгими, но внедрение экологически чистых решений недоступно или непомерно дорого. Все это - следствие той экономической системы, которую мы имеем сегодня. Неравенство в образовании растет, и успех детей все больше зависит от размера кошелька их родителей», - отметил Ляэнеметс.
Именно в равном доступе к образованию социал-демократы видят решение проблемы превращения Эстонии в заботливое, процветающее и безопасное государство. «Политика в сфере образования была и остается важнейшим условием экономического роста маленькой страны и самым эффективным способом избежать классового разделения. Поэтому политика в области образования является краеугольным камнем экономической политики социал-демократов», - сказал Ляэнеметс.
Лидер соцдемов также подчеркнул необходимость ускорения прогресса в области энергетической политики. «Энергетика многое определяет в экономике, и сейчас идет спешная работа по созданию новых производственных мощностей. Мы не можем рисковать тем, что промедление с планированием лишит нас энергетической безопасности».
«Следующим важным изменением в энергетике должно стать сокращение процесса планирования ветряных электростанций в два раза. Как на суше, так и в море».
На экономической конференции будут определены тенденции, определяющие новый экономический год.
На конференции выступают ведущие игроки из сферы бизнеса и государственного сектора.