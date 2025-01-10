Окончательное решение суда: требование вакцинации в Силах обороны было законным

Суд добавил, что вакцинация не является эффективной мерой снижения риска заражения. «Она скорее служит для защиты самого человека от тяжелого заболевания, а не для предотвращения распространения болезни и обеспечения обороноспособности страны», - отметил суд, добавив, что в приказах не было обоснований, как увольнение невакцинированных сотрудников могло бы укрепить обороноспособность государства.

Союз обороны и Силы обороны подали апелляцию в Таллиннский окружной суд, который в марте 2023 года оставил решение административного суда в силе. Однако окружной суд изменил обоснование своего решения, заявив, что увольнение военнослужащего нарушило закон. Это делало ненужным рассмотрение правовых оснований и пропорциональности требования вакцинации.

Дело было передано в Государственный суд, который в пятницу отменил предыдущие судебные решения из-за неправильного применения материального права и вынес новое решение, отказав в удовлетворении жалобы уволенного военнослужащего.

Госсуд постановил, что требование вакцинации в Силах обороны было обосновано необходимостью обеспечения безопасности на рабочем месте. «При распространении коронавируса работодатель обязан обеспечить инфекционную безопасность сотрудников, контактирующих с другими людьми, в том числе через вакцинацию, проверку сертификатов о безопасности или тестирование на коронавирус», - отметил суд.

Суд подчеркнул, что работодатель имеет законное право устанавливать требования к охране труда, которые могут быть более строгими, чем предусмотрено нормативными актами, если это необходимо для обеспечения безопасности. Эти требования признаны соответствующими Конституции.

Государственный суд также указал, что требование вакцинации служило значимым общественным интересам: поддержанию функции обороны государства и защите жизни и здоровья граждан. «Требование вакцинации было обоснованным и необходимым. Безопасность и эффективность используемых в Эстонии вакцин против коронавируса, несмотря на определенную неопределенность, были достаточно доказаны. Аналогичных эффективных и менее строгих мер для достижения целей не существовало», - отметил суд.

Суд также установил, что при применении требования вакцинации в отношении военнослужащего Силы обороны не допустили ошибок, и уволенный сотрудник не представил особых обстоятельств, которые могли бы стать основанием для исключения.