Снежная буря В нескольких уездах на дорогах введен особый режим

В связи с этим Департамент транспорта с 15:00 10 января до 18:00 12 января ввел особый режим содержания дорог, вызванный сложными погодными условиями.

Дороги в западной и центральной Эстонии стали труднопроходимыми из-за обильных снегопадов.

Проблему усугубляют гололед и серьезное ухудшение видимости.

Департамент транспорта настоятельно рекомендует жителям Хийумаа, Ляэнемаа, Рапламаа и Ляэне-Харьюмаа воздержаться от поездок без острой необходимости.

Водителям грузовых автомобилей по возможности следует переждать непогоду на стоянках.

Сложные погодные условия из-за обильного снегопада наблюдаются также на дорогах в Вильяндимаа и Йыгевамаа.

Дорожные службы уже работают в этих регионах в полную силу.

В первую очередь проводится очистка магистральных и основных автотрасс - второстепенные дороги могут оказаться полностью непроходимыми.

Департамент транспорта напоминает, что в условиях метели, снегопада и гололеда необходимо увеличивать дистанцию между автомобилями и учитывать значительное увеличение тормозного пути.

Кроме сложных дорожных условий, водителям необходимо учитывать специфику работы дорожной техники.

При встрече с уборочной машиной следует держаться правой стороны дороги.

При обгоне дорожной техники убедитесь в безопасности маневра и помните, что участок дороги впереди может быть не очищен от снега.