Стали известны крупнейшие налогоплательщики Эстонии

На втором месте оказалась топливная компания Neste Eesti. В общей сложности пять компаний, занимающихся продажей топлива, вошли в десятку крупнейших налогоплательщиков среди предприятий и заплатили 167,3 миллиона евро государственных налогов, а также 3,8 миллиона евро налогов и отчислений на заработную плату, согласно данным Налогово-таможенного департамента.