В последнем квартале 2024 года крупнейшим налогоплательщиком среди предприятий в Эстонии стал Olerex Terminal.
Стали известны крупнейшие налогоплательщики Эстонии
На втором месте оказалась топливная компания Neste Eesti. В общей сложности пять компаний, занимающихся продажей топлива, вошли в десятку крупнейших налогоплательщиков среди предприятий и заплатили 167,3 миллиона евро государственных налогов, а также 3,8 миллиона евро налогов и отчислений на заработную плату, согласно данным Налогово-таможенного департамента.
Кроме продавцов топлива, в список крупнейших налогоплательщиков вошли табачный дистрибьютор Philip Morris Eesti OÜ, Swedbank, оптовая компания Sanitex OÜ, телекоммуникационная компания Telia Eesti AS и розничная сеть Maxima Eesti.
Десять крупнейших предприятий в четвёртом квартале уплатили государству 296,3 миллиона евро в виде государственных налогов и 30,9 миллиона евро налогов и отчислений на заработную плату.
10 крупнейших налогоплательщиков (государственные и трудовые налоги в евро):
AS Olerex Terminal (64 147 081; 145 130)
Neste Eesti AS (33 325 789; 232 842)
Sanitex OÜ (32 909 465; 953 546)
Philip Morris Eesti OÜ (29 243 988; 167 209)
Olerex AS (26 418 227; 1 774 593)
Swedbank AS (25 876 872; 11 885 764)
AS Alexela (21 775 661; 1 598 368)
Petroil PVTK, OÜ (21 595 458; 17 546)
Telia Eesti AS (21 272 402; 9 162 291)
Maxima Eesti OÜ (19 766 982; 4 955 176)