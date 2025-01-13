Спортивный психолог: подросткам нужны доверительные отношения со взрослыми

В ходе дискуссии обсуждались и разные программы помощи подросткам с трудностями в поведении. Спортивный психолог Снежана Столярова рассказала об особенностях программы Spin.

«Главный момент заключается в том, что мы создаем подросткам условия, в которых у них есть очень доверительные и долгосрочные отношения со взрослыми. Это наши тренеры. Мы работаем со спортом, наши ребята три раза в неделю занимаются футболом. В каждой группе есть два тренера. Один - тренер по футболу, а второй - тренер по жизненным навыкам», - сказала психолог.

«Этих социальных и эмоциональных навыков как раз не хватает подросткам. И не только подросткам - взрослым тоже. В передаче мы говорим о трудных подростках, но и взрослые тоже бывают трудными. Нам всем иногда не хватает навыков, как справляться с собой, как справляться друг с другом, как решать конфликтные ситуации. И это то, чем мы занимаемся в программе Spin», - добавила Снежана Столярова.

Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Трудный возраст» уже в этот понедельник в 20:30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.