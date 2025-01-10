ДО КОНЦА ИЮНЯ Elering покроет часть расходов по выходу из российской электросети

С изменениями в методике вводится смягчающая мера, которая будет действовать с 1 февраля 2025 года по 30 июня 2025 года. В этот период расходы на закупку частотных резервов (резервных мощностей) для производителей и потребителей будут покрываться за счет доходов Elering от перегрузки сети. Таким образом, до 30 июня 2025 года потребители и производители не будут платить за частотные резервы.