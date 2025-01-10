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ДО КОНЦА ИЮНЯ Elering покроет часть расходов по выходу из российской электросети

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Электрические провода. Иллюстративное фото.
Электрические провода. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

10 января Департамент конкуренции утвердил изменения в методике расчета тарифа на услугу баланcовой электроэнергии, предоставляемую Elering. Согласно этим изменениям, в течение пяти месяцев потребители и производители не будут платить за расходы на частотные резервы, эти расходы возьмет на себя компания Elering.

С изменениями в методике вводится смягчающая мера, которая будет действовать с 1 февраля 2025 года по 30 июня 2025 года. В этот период расходы на закупку частотных резервов (резервных мощностей) для производителей и потребителей будут покрываться за счет доходов Elering от перегрузки сети. Таким образом, до 30 июня 2025 года потребители и производители не будут платить за частотные резервы.

«Мы считаем, что предложенная мера смягчения в методике обоснована с учетом интересов участников рынка», - заявила глава отдела рынков энергоресурсов Департамента конкуренции Марилин Тильксон.

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