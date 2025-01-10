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Четыре школьника спасли человека, провалившегося под лед

Перевод: Каролина Вертяева
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Сотрудники полиции Вильянди позвали четырех мальчиков, которые помогли спасти человека, провалившегося под лед.
Сотрудники полиции Вильянди позвали четырех мальчиков, которые помогли спасти человека, провалившегося под лед. Фото: Viljandi politseijaoskond

В пятницу полицейские пригласили к себе четырех мальчиков, которые на прошлой неделе заметили, как человек вышел на тонкий лед в долине Валуоя в Вильянди, и вызвали помощь еще до того, как он упал в воду.

«Мы хотим рассказать о четырех смелых и отважных мальчиках, которые проявили исключительную готовность и храбрость, спасая жизнь в настоящей чрезвычайной ситуации», - говорится в публикации Вильяндиского полицейского участка в социальных сетях.

В субботу вечером Андеро, Робин, Расмус и Михкель заметили, что один человек вышел на тонкий лед реки Валуоя, уровень которой поднялся из-за разлива. Еще до того, как произошла беда, они позвонили на номер 112.

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