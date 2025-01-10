В пятницу полицейские пригласили к себе четырех мальчиков, которые на прошлой неделе заметили, как человек вышел на тонкий лед в долине Валуоя в Вильянди, и вызвали помощь еще до того, как он упал в воду.
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Четыре школьника спасли человека, провалившегося под лед
«Мы хотим рассказать о четырех смелых и отважных мальчиках, которые проявили исключительную готовность и храбрость, спасая жизнь в настоящей чрезвычайной ситуации», - говорится в публикации Вильяндиского полицейского участка в социальных сетях.