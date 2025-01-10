В Ида-Вирумаа, в деревне Пуртсе, на трассе Таллинн-Нарва движение сильно затруднено из-за серьезной аварии.
Серьезная авария на трассе Таллинн-Нарва: восемь пострадавших, движение затруднено
Сегодня около 17:05 на 136-м километре трассы Таллинн-Нарва, в волости Люганузе, произошла серьезная дорожно-транспортная авария: столкнулись два легковых автомобиля.
В двух машинах находились восемь человек, состояние которых в настоящее время проверяют медики на месте.
Из-за аварии одна сторона дороги перекрыта для движения. Дорожное покрытие в месте аварии скользкое.
Точные обстоятельства происшествия еще выясняются.