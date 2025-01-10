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Серьезная авария на трассе Таллинн-Нарва: восемь пострадавших, движение затруднено

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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Taavi Sepp

В Ида-Вирумаа, в деревне Пуртсе, на трассе Таллинн-Нарва движение сильно затруднено из-за серьезной аварии.

Сегодня около 17:05 на 136-м километре трассы Таллинн-Нарва, в волости Люганузе, произошла серьезная дорожно-транспортная авария: столкнулись два легковых автомобиля.

В двух машинах находились восемь человек, состояние которых в настоящее время проверяют медики на месте.

Из-за аварии одна сторона дороги перекрыта для движения. Дорожное покрытие в месте аварии скользкое.

Точные обстоятельства происшествия еще выясняются.

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