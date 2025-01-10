В пятницу в Кадриоргском художественном музее проходит прощание с президентом Арнольдом Рюйтелем.
Фото ⟩ В Кадриоргском художественном музее проходит прощание с президентом Рюйтелем
Кадриоргский художественный музей расположен в Таллинне на улице Вейценберги.
Прощание с бывшим главой государства проходит с 12:00 до 21:00.
В музее открыта книга соболезнований, где каждый желающий может оставить запись в память об Арнольде Рюйтеле, выразив поддержку его родным и близким.
Похороны президента Рюйтеля состоятся в субботу, 11 января.
Арнольд Рюйтель будет похоронен на таллиннском кладбище Метсакальмисту.