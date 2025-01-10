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Фото В Кадриоргском художественном музее проходит прощание с президентом Рюйтелем

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В пятницу в Кадриоргском художественном музее проходит прощание с президентом Арнольдом Рюйтелем.

Кадриоргский художественный музей расположен в Таллинне на улице Вейценберги.

Прощание с бывшим главой государства проходит с 12:00 до 21:00.

В музее открыта книга соболезнований, где каждый желающий может оставить запись в память об Арнольде Рюйтеле, выразив поддержку его родным и близким.

Похороны президента Рюйтеля состоятся в субботу, 11 января.

Арнольд Рюйтель будет похоронен на таллиннском кладбище Метсакальмисту.

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