В пятницу, 10 января, около двух часов дня спасатели получили вызов в деревню Каарепере в волости Йыгева, где произошел пожар в квартире.
Пожар в жилом доме: шесть человек потеряли крышу над головой
После обнаружения возгорания родитель, проживающий в квартире, вывел детей из дома, а затем начал самостоятельно тушить пожар, чтобы предотвратить его распространение на верхние этажи здания.
Первыми на место происшествия прибыли добровольные спасатели из Паламусе, к которым присоединились профессиональные спасатели из Йыгева и Табивере. Пожар удалось полностью потушить к половине третьего.
В результате происшествия никто из людей не пострадал, хотя состояние здоровья одного из жителей проверили на месте сотрудники скорой помощи. Спасатели также проверили безопасность на верхних этажах подъезда.
Из-за того, что квартира стала непригодной для проживания после пожара, спасатели уведомили местное самоуправление, так как в квартире проживает шесть человек.
По предварительным данным, пожар начался из-за неисправности системы отопления, но точная причина все еще выясняется.