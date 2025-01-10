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Пожар в жилом доме: шесть человек потеряли крышу над головой

Перевод: Каролина Вертяева
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В результате пожара, вспыхнувшего в Каарепере, никто не пострадал, но квартира стала непригодной для проживания. Снимок иллюстративный.
В результате пожара, вспыхнувшего в Каарепере, никто не пострадал, но квартира стала непригодной для проживания. Снимок иллюстративный. Фото: Sille Annuk

В пятницу, 10 января, около двух часов дня спасатели получили вызов в деревню Каарепере в волости Йыгева, где произошел пожар в квартире.

После обнаружения возгорания родитель, проживающий в квартире, вывел детей из дома, а затем начал самостоятельно тушить пожар, чтобы предотвратить его распространение на верхние этажи здания.

Первыми на место происшествия прибыли добровольные спасатели из Паламусе, к которым присоединились профессиональные спасатели из Йыгева и Табивере. Пожар удалось полностью потушить к половине третьего.

В результате происшествия никто из людей не пострадал, хотя состояние здоровья одного из жителей проверили на месте сотрудники скорой помощи. Спасатели также проверили безопасность на верхних этажах подъезда.

Из-за того, что квартира стала непригодной для проживания после пожара, спасатели уведомили местное самоуправление, так как в квартире проживает шесть человек.

По предварительным данным, пожар начался из-за неисправности системы отопления, но точная причина все еще выясняется.

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