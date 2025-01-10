Пожар в жилом доме: шесть человек потеряли крышу над головой

После обнаружения возгорания родитель, проживающий в квартире, вывел детей из дома, а затем начал самостоятельно тушить пожар, чтобы предотвратить его распространение на верхние этажи здания.

Первыми на место происшествия прибыли добровольные спасатели из Паламусе, к которым присоединились профессиональные спасатели из Йыгева и Табивере. Пожар удалось полностью потушить к половине третьего.

В результате происшествия никто из людей не пострадал, хотя состояние здоровья одного из жителей проверили на месте сотрудники скорой помощи. Спасатели также проверили безопасность на верхних этажах подъезда.

Из-за того, что квартира стала непригодной для проживания после пожара, спасатели уведомили местное самоуправление, так как в квартире проживает шесть человек.

По предварительным данным, пожар начался из-за неисправности системы отопления, но точная причина все еще выясняется.