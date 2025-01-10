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Фото Место захоронения президента Рюйтеля уже готово

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После траурных церемоний, которые состоятся в субботу в Таллинне, тело президента Арнольда Рюйтеля будет предано земле на кладбище Метсакальмисту.

По просьбе семьи Рюйтеля церемония захоронения пройдет лишь в присутствии родных и близких президента.

Погребальную службу на Метсакальмисту возглавит глава Совета церквей Эстонии, архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Урмас Вийльма.

Во время похорон Силы обороны Эстонии отдадут последнюю дань уважения президенту Рюйтелю артиллерийским и ружейным салютом.

Траурные песнопения на кладбище Метсакальмисту исполнит ансамбль Vox Clamantis под руководством дирижера Яана-Эйка Тульве.

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