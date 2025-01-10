Согласно пятничному обзору компании Circle K, этой неделе цены на топливо в Таллинне и Риге двигались в разных направлениях, тогда как в Вильнюсе снижались по всем позициям.
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График ⟩ Разница в ценах на топливо в странах Балтии может удивить
- Таллинн: стоимость бензина выросла на один цент, тогда как цена дизельного топлива осталась на уровне прошлой недели.
- Рига: цены на бензин не изменились, однако дизельное топливо подорожало на 2 цента.
- Вильнюс: цены на бензин снизились на 4 цента, дизельное топливо подешевело на 3 цента.