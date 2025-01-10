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Пропавший 12-летний мальчик вдруг сам объявился в школе

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Пропавший Арсенс.
Пропавший Арсенс. Фото: PPA

Полиция сообщает, что 12-летний Арсенс, который на днях пропал по дороге из Валгамаа в Тарту, внезапно сам пришел в школу.

Второго января мальчику разрешили отправиться домой в Валгамаа, где он и провел первые дни года.

Затем Арсенс покинул патронатную семью и должен был отправиться на поезде в Тарту, чтобы вернуться в школу.

Однако ребенок не приехал в Тарту на поезде и не вернулся в школу к оговоренному времени вечером 5 января.

Поиски 12-летнего Арсенса, пропавшего на пути из Валгамаа в учебный центр Эмайыэ Маарьямааской образовательной коллегии, прекращены.

С Арсенсом все в порядке, сообщает пресс-служба полиции.

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