Пропавший 12-летний мальчик вдруг сам объявился в школе

Второго января мальчику разрешили отправиться домой в Валгамаа, где он и провел первые дни года.

Затем Арсенс покинул патронатную семью и должен был отправиться на поезде в Тарту, чтобы вернуться в школу.

Однако ребенок не приехал в Тарту на поезде и не вернулся в школу к оговоренному времени вечером 5 января.

Поиски 12-летнего Арсенса, пропавшего на пути из Валгамаа в учебный центр Эмайыэ Маарьямааской образовательной коллегии, прекращены.

С Арсенсом все в порядке, сообщает пресс-служба полиции.