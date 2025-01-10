В черный список внесены и дочерние компании «Газпром нефти», в том числе НПЗ в Москве и Омске. К санкциям США присоединилась Великобритания.
США ввели санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза»
Уходящая администрация президента США Джо Байдена ввела, по ее утверждению, самые жесткие до сих пор санкции против энергетического сектора России.
Штрафные меры направлены против двух крупнейших российских нефтяных концернов – «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», сообщило министерство финансов США в пятницу, 10 января.
В черный список внесены и дочерние компании «Газпром нефти» - НПЗ в Москве и Омске, добывающие предприятия, такие как «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и «Газпромнефть-Оренбург», аффилированные зарубежные структуры, а также «Роснефтефлот» (дочерняя структура «Роснефти»), «Игносстрах» и «Альфастрахование», занимающиеся страхованием морских перевозок, в том числе перевозок нефти и ее производных.
Помимо этого, санкции затрагивают 183 судна, которые американские власти относят к так называемому российскому «теневому флоту».
Это танкеры и грузовые суда, используемые Россией для обхода действующих ограничений в сфере транспортировки нефти.
Под новые ограничения подпадают и конкретные проекты и инфраструктура для сжиженного природного газа (СПГ), субподрядчики, поставщики услуг и трейдеры.
Цели новых санкций
С помощью новых штрафных мер администрация США стремится нанести удар по производственным и логистическим цепочкам российской энергетики, ослабив тем самым систему, которую Кремль использует для финансирования войны против Украины.
«Наши санкции работают как песок в шестеренках российской военной машины», - говорится в заявлении американского Минфина.
По оценкам США, данные меры будут ежемесячно обходиться России в несколько миллиардов долларов.
К санкциям США против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» присоединилась Великобритания.
«Санкции против российских нефтяных компаний опустошат военную казну России - и каждый рубль, который мы заберем у Путина, поможет спасти жизни украинцев», - пояснил глава британского МИДа Дэвид Лэмми.
Власти США рассчитывают добиться дальнейшего ослабления рубля и роста инфляции в России, чтобы принудить Центробанк РФ к дальнейшему повышению ключевой ставки, и так уже достигшей рекордного уровня.
Это, в свою очередь, должно ухудшить финансовое положение российских компаний.
«Цель состоит в том, чтобы заставить Путина пересмотреть свою стратегию из-за возросшей стоимости продолжения бессмысленной войны, одновременно предоставив Украине больше рычагов влияния для достижения справедливого и устойчивого мира», - подчеркнули в Вашингтоне.
Изменения на энергетических рынках Вашингтон объяснил момент введения санкций изменившейся ситуацией на мировых энергетических рынках.
«В начале войны (в феврале 2022 года) энергетические рынки были чрезвычайно напряженными, и мы опасались, что меры против российских нефтяных экспортов могут настолько поднять цены, что Россия, несмотря на сокращение объемов продаж, заработает больше», - пояснили в Белом доме.
Поэтому США вместе с партнерами по G7 установили ценовой потолок на экспорт российской нефти в третьи страны.
В нынешних условиях, когда производственные мощности увеличены - например, в США, Канаде и Бразилии - более жесткие меры возможны без дестабилизации мирового нефтяного рынка, полагают в администрации США.
Неопределенность с приходом Дональда Трампа
В то же время с приходом 20 января на пост президента США республиканца Дональда Трампа динамика санкционной политики США может кардинально измениться, отмечает агентство dpa.
На вопрос о том, как может развиваться ситуация после смены администрации, высокопоставленные представители команды Байдена ответили, что не могут говорить за будущее правительство и решение о том, сохранять или отменять введенные санкции полностью зависит от новой администрации.
Трамп регулярно подчеркивает свои хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Во время предвыборной кампании он неоднократно утверждал, что способен закончить войну в Украине за 24 часа, но не объяснял, как именно.
В Киеве и других европейских столицах опасаются, что Трамп может сократить помощь Украине, чтобы заставить ее пойти на переговоры с Москвой.
Тем временем администрация Байдена активно занимается отправкой масштабной военной помощи Киеву, чтобы использовать уже одобренные Конгрессом средства.
В последний месяц Белый дом выделил два крупных пакета военной помощи Украине - на 2,5 млрд и на 500 млн долларов.
Таким образом уходящая администрация усиливает позиции Киева перед возможными переговорами об окончании боевых действий, которые, как считается, может инициировать Дональд Трамп.