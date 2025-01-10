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США ввели санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза»

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Фото статьи
Фото: BBC News

В черный список внесены и дочерние компании «Газпром нефти», в том числе НПЗ в Москве и Омске. К санкциям США присоединилась Великобритания.

Уходящая администрация президента США Джо Байдена ввела, по ее утверждению, самые жесткие до сих пор санкции против энергетического сектора России.

Штрафные меры направлены против двух крупнейших российских нефтяных концернов – «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», сообщило министерство финансов США в пятницу, 10 января.

В черный список внесены и дочерние компании «Газпром нефти» - НПЗ в Москве и Омске, добывающие предприятия, такие как «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и «Газпромнефть-Оренбург», аффилированные зарубежные структуры, а также «Роснефтефлот» (дочерняя структура «Роснефти»), «Игносстрах» и «Альфастрахование», занимающиеся страхованием морских перевозок, в том числе перевозок нефти и ее производных.

Помимо этого, санкции затрагивают 183 судна, которые американские власти относят к так называемому российскому «теневому флоту».

Это танкеры и грузовые суда, используемые Россией для обхода действующих ограничений в сфере транспортировки нефти.

Под новые ограничения подпадают и конкретные проекты и инфраструктура для сжиженного природного газа (СПГ), субподрядчики, поставщики услуг и трейдеры.

Цели новых санкций

С помощью новых штрафных мер администрация США стремится нанести удар по производственным и логистическим цепочкам российской энергетики, ослабив тем самым систему, которую Кремль использует для финансирования войны против Украины.

«Наши санкции работают как песок в шестеренках российской военной машины», - говорится в заявлении американского Минфина.

По оценкам США, данные меры будут ежемесячно обходиться России в несколько миллиардов долларов.

К санкциям США против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» присоединилась Великобритания.

«Санкции против российских нефтяных компаний опустошат военную казну России - и каждый рубль, который мы заберем у Путина, поможет спасти жизни украинцев», - пояснил глава британского МИДа Дэвид Лэмми.

Власти США рассчитывают добиться дальнейшего ослабления рубля и роста инфляции в России, чтобы принудить Центробанк РФ к дальнейшему повышению ключевой ставки, и так уже достигшей рекордного уровня.

Это, в свою очередь, должно ухудшить финансовое положение российских компаний.

«Цель состоит в том, чтобы заставить Путина пересмотреть свою стратегию из-за возросшей стоимости продолжения бессмысленной войны, одновременно предоставив Украине больше рычагов влияния для достижения справедливого и устойчивого мира», - подчеркнули в Вашингтоне.

Изменения на энергетических рынках Вашингтон объяснил момент введения санкций изменившейся ситуацией на мировых энергетических рынках.

«В начале войны (в феврале 2022 года) энергетические рынки были чрезвычайно напряженными, и мы опасались, что меры против российских нефтяных экспортов могут настолько поднять цены, что Россия, несмотря на сокращение объемов продаж, заработает больше», - пояснили в Белом доме.

Поэтому США вместе с партнерами по G7 установили ценовой потолок на экспорт российской нефти в третьи страны.

В нынешних условиях, когда производственные мощности увеличены - например, в США, Канаде и Бразилии - более жесткие меры возможны без дестабилизации мирового нефтяного рынка, полагают в администрации США.

Неопределенность с приходом Дональда Трампа

В то же время с приходом 20 января на пост президента США республиканца Дональда Трампа динамика санкционной политики США может кардинально измениться, отмечает агентство dpa.

На вопрос о том, как может развиваться ситуация после смены администрации, высокопоставленные представители команды Байдена ответили, что не могут говорить за будущее правительство и решение о том, сохранять или отменять введенные санкции полностью зависит от новой администрации.

Трамп регулярно подчеркивает свои хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Во время предвыборной кампании он неоднократно утверждал, что способен закончить войну в Украине за 24 часа, но не объяснял, как именно.

В Киеве и других европейских столицах опасаются, что Трамп может сократить помощь Украине, чтобы заставить ее пойти на переговоры с Москвой.

Тем временем администрация Байдена активно занимается отправкой масштабной военной помощи Киеву, чтобы использовать уже одобренные Конгрессом средства.

В последний месяц Белый дом выделил два крупных пакета военной помощи Украине - на 2,5 млрд и на 500 млн долларов.

Таким образом уходящая администрация усиливает позиции Киева перед возможными переговорами об окончании боевых действий, которые, как считается, может инициировать Дональд Трамп.

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