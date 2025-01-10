США ввели санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза»

«Санкции против российских нефтяных компаний опустошат военную казну России - и каждый рубль, который мы заберем у Путина, поможет спасти жизни украинцев», - пояснил глава британского МИДа Дэвид Лэмми.

Власти США рассчитывают добиться дальнейшего ослабления рубля и роста инфляции в России, чтобы принудить Центробанк РФ к дальнейшему повышению ключевой ставки, и так уже достигшей рекордного уровня.

Это, в свою очередь, должно ухудшить финансовое положение российских компаний.

«Цель состоит в том, чтобы заставить Путина пересмотреть свою стратегию из-за возросшей стоимости продолжения бессмысленной войны, одновременно предоставив Украине больше рычагов влияния для достижения справедливого и устойчивого мира», - подчеркнули в Вашингтоне.

Изменения на энергетических рынках Вашингтон объяснил момент введения санкций изменившейся ситуацией на мировых энергетических рынках.

«В начале войны (в феврале 2022 года) энергетические рынки были чрезвычайно напряженными, и мы опасались, что меры против российских нефтяных экспортов могут настолько поднять цены, что Россия, несмотря на сокращение объемов продаж, заработает больше», - пояснили в Белом доме.

Поэтому США вместе с партнерами по G7 установили ценовой потолок на экспорт российской нефти в третьи страны.

В нынешних условиях, когда производственные мощности увеличены - например, в США, Канаде и Бразилии - более жесткие меры возможны без дестабилизации мирового нефтяного рынка, полагают в администрации США.

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