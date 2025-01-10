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От удара сзади Subaru вылетел с дороги

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В обеих машинах находились только водители.
В обеих машинах находились только водители. Фото: Kenno Soo

В пятницу в 16:16 на третьем километре шоссе Вильянди-Сууре-Яани произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого столкнулись два автомобиля.

Согласно данным полиции, ДТП в неблагоприятных погодных условиях случилось в деревне Мустивере в Вильяндимаа.

По предварительным данным, Volkswagen Transporter врезался сзади в автомобиль Subaru.

От удара Subaru вылетел с дороги, Volkswagen остался на проезжей части.

Последствия аварии в Мустивере.
Последствия аварии в Мустивере. Фото: Kenno Soo

В обеих машинах находились только водители.

Водителя Volkswagen осмотрели медики, однако неизвестно, доставили его в больницу или нет.

Водитель Subaru не пострадал.

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