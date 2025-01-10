В пятницу в 16:16 на третьем километре шоссе Вильянди-Сууре-Яани произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого столкнулись два автомобиля.
От удара сзади Subaru вылетел с дороги
Согласно данным полиции, ДТП в неблагоприятных погодных условиях случилось в деревне Мустивере в Вильяндимаа.
По предварительным данным, Volkswagen Transporter врезался сзади в автомобиль Subaru.
От удара Subaru вылетел с дороги, Volkswagen остался на проезжей части.
В обеих машинах находились только водители.
Водителя Volkswagen осмотрели медики, однако неизвестно, доставили его в больницу или нет.
Водитель Subaru не пострадал.