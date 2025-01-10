В пятницу вечером в Харьюмаа на 17-м километре шоссе Таллинн-Нарва произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись сразу три автомобиля.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Неподалеку от Маарду столкнулись три автомобиля
В 20:15 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на трассе Таллинн-Нарва в волости Йыэляхтме произошло столкновение двух автомобилей.
Вскоре в них в условиях снегопада врезался третий автомобиль.
Место аварии на шоссе Таллинн-Нарва.
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В настоящее время на месте происшествия работает оперативная бригада полиции, точные обстоятельства происшествия пока выясняются.
Также уточняется количество пострадавших.