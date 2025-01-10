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ФОТО И ВИДЕО Неподалеку от Маарду столкнулись три автомобиля

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В пятницу вечером в Харьюмаа на 17-м километре шоссе Таллинн-Нарва произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись сразу три автомобиля.

В 20:15 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на трассе Таллинн-Нарва в волости Йыэляхтме произошло столкновение двух автомобилей.

Вскоре в них в условиях снегопада врезался третий автомобиль.

Место аварии на шоссе Таллинн-Нарва.

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В настоящее время на месте происшествия работает оперативная бригада полиции, точные обстоятельства происшествия пока выясняются.

Также уточняется количество пострадавших.

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