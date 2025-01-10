Суд не стал наказывать Трампа по делу о «деньгах за молчание»

Суд в Нью-Йорке в пятницу, 10 января, вынес приговор избранному президенту США Дональду Трампу по делу о «деньгах за молчание».

Он по-прежнему признан виновным в 34 эпизодах подлога деловых документов - этот вердикт был вынесен судом присяжных прошлой весной.

Однако суд постановил освободить Трампа от наказания из «уважения к институту президентской власти».

Судья Хуан Мерчан заявил, что утверждает безусловное освобождение Трампа, поскольку тот избран президентом, а любое наказание препятствовало бы исполнению им президентских обязанностей.

В то же время судья уточнил, что это не отменяет серьезности совершенных Трампом преступлений.

Безусловное освобождение

Дональд Трамп участвовал в судебном заседании по видеосвязи из своей резиденции Мар-А-Лаго во Флориде.

Он назвал свое судебное преследование «охотой на ведьм» и утверждал, что документами занимался не он, а его бухгалтерия.

В мае 2024 года присяжные признали Трампа виновным по 34 пунктам дела о фальсификации деловых записей с целью сокрытия выплаты денег порнозвезде Сторми Дэниэлс.

Все это, по данным следствия, происходило незадолго до выборов 2016 года, чтобы помешать Дэниэлс раскрыть предполагаемую сексуальную связь 2006 года.

Сам политик всегда отрицал вину, называя преследование политически мотивированным.