Карты и фотографии показывают, как распространяется огонь в районе Лос-Анджелеса.
Пожар в Лос-Анджелесе в картах и фотографиях
В Лос-Анджелесе продолжают бушевать пожары. Из-за засухи и сильного ветра огонь стремительно распространяется, и сложно в точности подсчитать масштабы бедствия.
На официальном сайте штата Калифорния информация постоянно обновляется: на момент написания этого материала сообщалось о почти 30 000 акрах (один акр равен 0,4 гектара) выгоревшей земли и о более 10 000 пострадавших строений.
Самый большой пожар, который уже назвали самым разрушительным в истории Лос-Анджелеса, уничтожает район Паcифик-Палисейдс, где находятся дома множества знаменитостей.
Среди сгоревших зданий — эксклюзивная недвижимость на пляже Малибу.
Сейчас в округе Лос-Анджелес насчитывается пять крупных пожаров.
- Пожар «Палисейдс» возник во вторник в районе Пасифик-Палисейдс между городами Санта-Моника и Малибу и распространился на площади уже более 80 кв. км. Сгорело более 5 300 строений, эвакуировано по меньшей мере 30 тысяч человек.
- Пожар «Итон» бушует к северу от Пасадены. Это второй по величине пожар: около 55 кв. км. По предварительным оценкам, пострадало или уничтожено около 4 000 строений, есть сообщения о пяти смертях.
- Пожар «Херст» в долине Сан-Фернандо сжег 3,4 кв. км.
- Пожар «Лидия» охватил 1,5 кв. км в районе Актон к северу от Лос-Анджелеса.
- Пожар «Кеннет» к северу от Палисейдс, на Уэст-Хиллз, возник вчера днем, его площадь около 4 кв. км.
Три пожара удалось локализовать:
- «Вудли» — сгорело 0,12 кв. км
- «Оливас» — небольшой пожар в округе Вентура в 80 км от Лос-Анджелеса. Сгорело 0,04 кв.км
- «Сансет» — пожар в Голливудских холмах, в том числе возле знаменитого знака Hollywood. Сгорело 0,17 кв. км.
Как распространялся пожар «Палисейдс»
Карта показывает, насколько быстро распространялся «Палисейдс», становясь все интенсивнее с каждым часов.
Около 14:00 по местному времени во вторник (23:00 предыдущего дня по лондонскому времени, 1:00 по московскому) его площадь была 772 акра, то есть около 3,1 кв.км. За четыре часа он разросся почти в три раза. Сейчас он увеличился до 20 000 акров (почти 81 кв.км). На месте работают более 1400 пожарных, население эвакуировано.
Пожар «Итон» быстро вырос с 1000 акров (4 кв.км) до 13 000 акров (более 53 кв.км). Тысячи людей были вынуждены эвакуироваться.
Оба крупных пожара видно из космоса.
Сгорели тысячи зданий
Два крупнейших пожара уничтожили и повредили около 20 000 зданий, и это количество может увеличиться, поскольку пожары все еще не локализованы.
Последствия пожара «Итон»
На спутниковом снимке видны последствия пожара в местности Алтадина.
В пожаре «Итон» сгорел еврейский молельный дом в Пасадене. Он существовал с 1941 года, его посещали около 400 семей.