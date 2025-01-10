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Пожар в Лос-Анджелесе в картах и фотографиях

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BBC
Фото статьи
Фото: BBC News

Карты и фотографии показывают, как распространяется огонь в районе Лос-Анджелеса.

В Лос-Анджелесе продолжают бушевать пожары. Из-за засухи и сильного ветра огонь стремительно распространяется, и сложно в точности подсчитать масштабы бедствия.

На официальном сайте штата Калифорния информация постоянно обновляется: на момент написания этого материала сообщалось о почти 30 000 акрах (один акр равен 0,4 гектара) выгоревшей земли и о более 10 000 пострадавших строений.

Самый большой пожар, который уже назвали самым разрушительным в истории Лос-Анджелеса, уничтожает район Паcифик-Палисейдс, где находятся дома множества знаменитостей.

Среди сгоревших зданий — эксклюзивная недвижимость на пляже Малибу.

пожары
пожары Фото: BBC

Сейчас в округе Лос-Анджелес насчитывается пять крупных пожаров.

  • Пожар «Палисейдс» возник во вторник в районе Пасифик-Палисейдс между городами Санта-Моника и Малибу и распространился на площади уже более 80 кв. км. Сгорело более 5 300 строений, эвакуировано по меньшей мере 30 тысяч человек.
  • Пожар «Итон» бушует к северу от Пасадены. Это второй по величине пожар: около 55 кв. км. По предварительным оценкам, пострадало или уничтожено около 4 000 строений, есть сообщения о пяти смертях.
  • Пожар «Херст» в долине Сан-Фернандо сжег 3,4 кв. км.
  • Пожар «Лидия» охватил 1,5 кв. км в районе Актон к северу от Лос-Анджелеса.
  • Пожар «Кеннет» к северу от Палисейдс, на Уэст-Хиллз, возник вчера днем, его площадь около 4 кв. км.
Горящие дома возле пляжа в Малибу, 8 января 2025 года.
Горящие дома возле пляжа в Малибу, 8 января 2025 года. Фото: Getty Images

Три пожара удалось локализовать:

  • «Вудли» — сгорело 0,12 кв. км
  • «Оливас» — небольшой пожар в округе Вентура в 80 км от Лос-Анджелеса. Сгорело 0,04 кв.км
  • «Сансет» — пожар в Голливудских холмах, в том числе возле знаменитого знака Hollywood. Сгорело 0,17 кв. км.
Карта показывает четыре этапа увеличения площади пожара «Палисейдс» с 14:11 7 января до 23:00 8 января по местному времени, то есть с 1:11 7 января до 10:00 8 января по москвскому или с 23:11 6 января до 8:00 по лондонскому.
Карта показывает четыре этапа увеличения площади пожара «Палисейдс» с 14:11 7 января до 23:00 8 января по местному времени, то есть с 1:11 7 января до 10:00 8 января по москвскому или с 23:11 6 января до 8:00 по лондонскому. Фото: BBC

Как распространялся пожар «Палисейдс»

Карта показывает, насколько быстро распространялся «Палисейдс», становясь все интенсивнее с каждым часов.

Около 14:00 по местному времени во вторник (23:00 предыдущего дня по лондонскому времени, 1:00 по московскому) его площадь была 772 акра, то есть около 3,1 кв.км. За четыре часа он разросся почти в три раза. Сейчас он увеличился до 20 000 акров (почти 81 кв.км). На месте работают более 1400 пожарных, население эвакуировано.

Пожар «Итон» быстро вырос с 1000 акров (4 кв.км) до 13 000 акров (более 53 кв.км). Тысячи людей были вынуждены эвакуироваться.

Оба крупных пожара видно из космоса.

Сгорели тысячи зданий

Два крупнейших пожара уничтожили и повредили около 20 000 зданий, и это количество может увеличиться, поскольку пожары все еще не локализованы.

Последствия пожара «Итон»

На спутниковом снимке видны последствия пожара в местности Алтадина.

В пожаре «Итон» сгорел еврейский молельный дом в Пасадене. Он существовал с 1941 года, его посещали около 400 семей.

BBC
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