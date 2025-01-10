Пожар в Лос-Анджелесе в картах и фотографиях

Карта показывает четыре этапа увеличения площади пожара «Палисейдс» с 14:11 7 января до 23:00 8 января по местному времени, то есть с 1:11 7 января до 10:00 8 января по москвскому или с 23:11 6 января до 8:00 по лондонскому.

Как распространялся пожар «Палисейдс»

Около 14:00 по местному времени во вторник (23:00 предыдущего дня по лондонскому времени, 1:00 по московскому) его площадь была 772 акра, то есть около 3,1 кв.км. За четыре часа он разросся почти в три раза. Сейчас он увеличился до 20 000 акров (почти 81 кв.км). На месте работают более 1400 пожарных, население эвакуировано.