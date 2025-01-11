В пятницу в Эстонии произошло четыре дорожные аварии с пострадавшими

В 9.34 в Ярвамаа, в деревне Койги в Ярваской волости, на 94-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа была зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. 71-летняя женщина за рулем автомобиля Citroën поворачивала налево, в результате ее машина оказалась на пути автомобиля Subaru, которым управляла 49-летняя женщина. Произошло столкновение, водительница Citroën была доставлена в больницу.

В 14.30 в Таллинне у дома по адресу Туулемаа 43-летняя женщина за рулем автомобиля Subaru сбила 72-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу.

В 17.04 в Ида-Вирумаа в волости Люганусе на 136-м километре шоссе Таллинн-Нарва 19-летний юноша не справился с управлением автомобилем Hyundai Getz. Автомобиль повело в на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Ford Mondeo, которым управлял 36-летний мужчина. В больницу были доставлены двое 19-летних мужчин, которые были пассажирами Hyundai, а также пассажиры Ford, 4-летняя девочка и 34-летняя женщина.

В 18.15 в Йыгевамаа, в волости Йыгева, на 36-м километре дороги Тарту-Йыгева-Аравете 27-летняя женщина не справилась с управлением своим автомобилем Audi A6 Avant. При повороте налево ее машину вынесло на встречную полосу, где автомобиль столкнулся со встречным автомобилем Kia Niro, которым управляла 48-летняя женщина. Водительницу Kia доставили в больницу на осмотр, водительница Audi добралась до отделения экстренной медицины своими силами.