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Полицейский патруль задержал водителя, убежавшего с места ДТП в лес

Перевод: Павел Соболев
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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Kaspar Pokk/Kanal 2

В пятницу вечером полицейский патруль с собакой поймал в Харьюмаа водителя, скрывшегося с места происшествия и имевшего признаки наркотического опьянения.

По словам главы Ляэне-Харьюского отделения полиции Георгия Йогансона, серьезное дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в пятницу вечером в 21.48 на 28-м километре дороги Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла в волости Сауэ в Харьюмаа, где столкнулись машины Audi и Mercedes.

После столкновения водитель Mercedes вышел из машины и скрылся в лесу. Сначала мужчину стал преследовать другой участник дорожного движения, который, заметив аварию, решил остановиться и предложить помощь. Затем уже прибывший на место полицейский патруль с собакой начал преследование беглеца и нашел мужчину в 200 метрах от места аварии в лесу.

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