Полицейский патруль задержал водителя, убежавшего с места ДТП в лес

По словам главы Ляэне-Харьюского отделения полиции Георгия Йогансона, серьезное дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в пятницу вечером в 21.48 на 28-м километре дороги Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла в волости Сауэ в Харьюмаа, где столкнулись машины Audi и Mercedes.

После столкновения водитель Mercedes вышел из машины и скрылся в лесу. Сначала мужчину стал преследовать другой участник дорожного движения, который, заметив аварию, решил остановиться и предложить помощь. Затем уже прибывший на место полицейский патруль с собакой начал преследование беглеца и нашел мужчину в 200 метрах от места аварии в лесу.