В пятницу вечером полицейский патруль с собакой поймал в Харьюмаа водителя, скрывшегося с места происшествия и имевшего признаки наркотического опьянения.
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Полицейский патруль задержал водителя, убежавшего с места ДТП в лес
По словам главы Ляэне-Харьюского отделения полиции Георгия Йогансона, серьезное дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в пятницу вечером в 21.48 на 28-м километре дороги Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла в волости Сауэ в Харьюмаа, где столкнулись машины Audi и Mercedes.