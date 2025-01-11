Церемония похорон президента Рюйтеля начнется с подъема флага на башне замка Тоомпеа

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии президента, отметив, что в субботу в 9 часов утра гроб с телом президента Арнольда Рюйтеля будет доставлен на Тоомпеа. На рассвете в Губернаторском саду состоится памятная церемония, во время которой на башне Длинный Германн под звуки государственного гимна будет поднят траурный флаг, будут зачитаны отрывки из последней речи президента Рюйтеля перед Рийгикогу на посту главы государства, а в честь и в память о покойном главе государства прозвучат вокальные произведения в исполнении Эстонского мужского хора и сопровождении Эстонского военного оркестра.