Церемония государственных похорон президента Арнольда Рюйтеля, скончавшегося в последний день 2024 года, в субботу утром начнется с подъема флага на башне замка Тоомпеа в Таллинне.
Церемония похорон президента Рюйтеля начнется с подъема флага на башне замка Тоомпеа
Об этом сообщила пресс-служба канцелярии президента, отметив, что в субботу в 9 часов утра гроб с телом президента Арнольда Рюйтеля будет доставлен на Тоомпеа. На рассвете в Губернаторском саду состоится памятная церемония, во время которой на башне Длинный Германн под звуки государственного гимна будет поднят траурный флаг, будут зачитаны отрывки из последней речи президента Рюйтеля перед Рийгикогу на посту главы государства, а в честь и в память о покойном главе государства прозвучат вокальные произведения в исполнении Эстонского мужского хора и сопровождении Эстонского военного оркестра.
Торжественное построение проведут знаменные отряды Кайтселийта и сводное подразделение Кайтселийта, Женского корпуса обороны, Юных скаутов. Далее с Тоомпеа гроб с телом президента Рюйтеля в сопровождении траурных барабанов Эстонского военного оркестра в траурной процессии будет доставлен к Национальному театру оперы и балета «Эстония». Его будут сопровождать знаменные отряды Кайтселийта.
В субботу в полдень в концертном зале «Эстония» начнется церемония прощания с президентом Арнольдом Рюйтелем. В связи с ограниченным количеством мест в зале доступ туда будет открыт только для приглашенных гостей.
На церемонии выступят президент Алар Карис, ректор Университета естественных наук Юлле Яакма, почетный член общества «Эстония» Арне Микк, член клуба «20 августа» Рейн Вейдеманн. Митрополит Эстонской Апостольской Православной Церкви в Таллинне и всей Эстонии Стефанус прочитает молитву за усопших.
На сцене выступят Эстонский национальный симфонический оркестр, Эстонский национальный хор, Селия Роозе, Ярек Касар, Хельдур Харри Пылда, Пирет Айдуло. Дирижируют Тыну Кальюсте, Олари Эльтс и Микк Юлеоя. Для церемонии прощания с президентом Рюйтелем Тыну Кырвитс и Пярт Уусберг написали композиции.
В 13.20 в субботу по всей Эстонии зазвонят церковные колокола в память о президенте Рюйтеле. Траурная процессия проследует от театра «Эстония» в Кадриорг, к канцелярии президента. В знак уважения к президенту Арнольду Рюйтелю над резиденцией пролетят патрулирующие небо стран Балтии самолеты F-35 Королевских ВВС Нидерландов.
На торжественной церемонии перед зданием канцелярии президента кортеж с телом президента Рюйтеля встретят президент Алар Карис, бывшие президенты Керсти Кальюлайд и Тоомас Хендрик Ильвес, а также иностранные гости.
Среди иностранных гостей на похоронах будут присутствовать бывший президент Финляндии Тарья Халонен, бывший президент Латвии Вайра-Вике Фрейберга, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, советник президента Польши по иностранным делам Мешко Павляк и директор Департамента иностранных дел Марцин Лапчиньский. Рота почетного караульного батальона и оркестр таллиннской полиции выстроятся перед канцелярией президента.
От канцелярии президента траурный кортеж движется по улице А. Вейценберги под звуки военных волынок и барабанов Кайтселийта. Траурный кортеж остановится перед Кадриоргским художественным музеем, где Ыйе Сарве исполнит традиционный плач по покойному. Затем процессия продолжит движение по дорожкам парка в сторону моря и Нарвского шоссе. Вдоль дорожек на пути автомобиля с гробом с телом президента будут выстроены знаменные отряды всех подразделений Сил обороны и Кайтселийта.
Арнольд Рюйтель будет похоронен на кладбище Метсакальмисту. По просьбе семьи, это произойдет исключительно при участии членов семьи и близких президента Рюйтеля. Церемонию погребения проведет президент Совета церквей Эстонии, архиепископ ЭЕЛЦ Урмас Виилма. Во время похорон Силы обороны отдадут последние почести президенту Рюйтелю салютом из стрелкового оружия и пушек. Музыкальную часть исполнит вокальный ансамбль Vox Clamantis под управлением Яана-Эйка Тульве.
В день похорон президента Рюйтеля в связи с передвижением похоронной процессии в ряде мест будет на длительные промежутки времени ограничено движение транспорта.
Президент Арнольд Рюйтель будет похоронен в соответствии с пожеланиями его семьи и традицией проведения государственных похорон. В организации государственных похорон участвуют сотни людей из различных организаций.
Правительство сформировало похоронный комитет, в который вошли представители канцелярии президента, Государственной канцелярии, Министерства иностранных дел, Таллиннской городской управы, Департамента полиции и пограничной охраны и Сил обороны. Председателем комиссии является директор канцелярии президента Криста Зибо.