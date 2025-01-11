В день похорон президента Арнольда Рюйтеля в субботу в Таллинне будет действовать временное ограничение на полеты беспилотных летательных аппаратов.
В день похорон Арнольда Рюйтеля в небе над Таллинном запрещены полеты дронов
По соображениям безопасности во время похорон президента Арнольда Рюйтеля 11 января в Таллинне будет действовать временное ограничение на полеты беспилотных летательных аппаратов, а с 7 утра до 17 часов вечера будет действовать временная запретная зона EER2501 от уровня земли до высоты 120 метров.
Полеты в зоне временного ограничения должны быть согласованы с Департаментом полиции и пограничной охраны по телефону 58 666 755.