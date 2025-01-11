В день похорон Арнольда Рюйтеля в небе над Таллинном запрещены полеты дронов

По соображениям безопасности во время похорон президента Арнольда Рюйтеля 11 января в Таллинне будет действовать временное ограничение на полеты беспилотных летательных аппаратов, а с 7 утра до 17 часов вечера будет действовать временная запретная зона EER2501 от уровня земли до высоты 120 метров.