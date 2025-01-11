Правительство объявило день похорон президента Арнольда Рюйтеля в субботу, 11 января, общегосударственным днем траура, в этот день по всей Эстонии поднимут траурные флаги.
День похорон Арнольда Рюйтеля является государственным днем траура
Согласно распоряжению правительства, государственные флаги в качестве траурных будут вывешены с 8 до 20 часов на всех государственных и муниципальных учреждениях, а также публично-правовых юридических лицах. Траурные флаги могут вывесить и все домохозяйства, предприятия и объединения.
«В Эстонии сформировалась достойная традиция отдавать скончавшемуся главе государства последние почести поднятием траурных флагов, - сказал госсекретарь Таймар Петеркоп. - Это также шанс для каждого выразить уважение покойному главе государства и проявить заботу».
Государственные флаги в качестве траурных поднимают все государственные, городские и волостные учреждения, а также публично-правовые юридические лица. Государственный флаг поднимают в качестве траурного также на башне Длинный Герман, у монумента победы в Освободительной войне, на астрономической башне в Тарту и в других местах в публичном пространстве. Поскольку, согласно закону об эстонском флаге, каждый свободен поднимать государственный флаг, в качестве последних почестей президенту Рюйтелю траурные флаги могут вывесить и все домохозяйства, предприятия и объединения.
По традиции, государственный флаг Эстонии в качестве траурного не поднимают на погранпунктах и у иностранных посольств в Эстонии. В качестве траурных не вывешивают также флаги президента, командующего Силами обороны или министра обороны. Траурный флаг вывешивают без черной ленты таким образом, чтобы его нижний край находился посередине флагштока. Для этого флаг поначалу медленно поднимают до самого верха, а затем спускают до середины флагштока. При спуске флага его сперва поднимают до верха флагштока, а затем приспускают.
Черная лента шириной 50 см должна быть таким образом закреплена в верхней части флагштока, чтобы ее оба конца достигали нижнего края полотнища флага. Поднятые вместе с государственным флагом флаги эстонских уездов, городов, волостей, учреждений и обществ также поднимают в качестве траурных.
В общегосударственный день траура поднятые в одном ряду флаги зарубежных стран и организаций заменяют государственными флагами Эстонии, поднятыми в качестве траурных.
В соответствии с законом для президента Арнольда Рюйтеля проведут похороны с государственными почестями. В память об усопшем главе государства принято объявлять общенациональный траур и поднимать траурные флаги.
Президент Арнольд Рюйтель скончался 31 декабря в возрасте 96 лет. Рюйтель был президентом Эстонии с 2001 по 2006 год, в это время Эстония вступила в Европейский союз и НАТО. Рюйтель также сыграл видную роль в формировании общественного мнения во время Поющей революции и, таким образом, в восстановлении независимости Эстонии в 1991 году.