День похорон Арнольда Рюйтеля является государственным днем траура

Согласно распоряжению правительства, государственные флаги в качестве траурных будут вывешены с 8 до 20 часов на всех государственных и муниципальных учреждениях, а также публично-правовых юридических лицах. Траурные флаги могут вывесить и все домохозяйства, предприятия и объединения.

«В Эстонии сформировалась достойная традиция отдавать скончавшемуся главе государства последние почести поднятием траурных флагов, - сказал госсекретарь Таймар Петеркоп. - Это также шанс для каждого выразить уважение покойному главе государства и проявить заботу».

Государственные флаги в качестве траурных поднимают все государственные, городские и волостные учреждения, а также публично-правовые юридические лица. Государственный флаг поднимают в качестве траурного также на башне Длинный Герман, у монумента победы в Освободительной войне, на астрономической башне в Тарту и в других местах в публичном пространстве. Поскольку, согласно закону об эстонском флаге, каждый свободен поднимать государственный флаг, в качестве последних почестей президенту Рюйтелю траурные флаги могут вывесить и все домохозяйства, предприятия и объединения.