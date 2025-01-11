Средняя биржевая цена электричества в субботу снизится на 20 процентов

В Латвии и Литве электроэнергия в субботу будет стоить столько же, сколько и в Эстонии. В Финляндии ее стоимость будет вполовину меньше - 37,07 евро. Выше всего средняя цена в системе Nord Pool поднимется в этот день в Нидерландах, где она составит 112,65 евро за мегаватт-час.