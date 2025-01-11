Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в субботу по сравнению с пятницей упадет на 20% до 77,05 евро за мегаватт-час.
Средняя биржевая цена электричества в субботу снизится на 20 процентов
В Латвии и Литве электроэнергия в субботу будет стоить столько же, сколько и в Эстонии. В Финляндии ее стоимость будет вполовину меньше - 37,07 евро. Выше всего средняя цена в системе Nord Pool поднимется в этот день в Нидерландах, где она составит 112,65 евро за мегаватт-час.
Самой высокой - 114,86 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в Эстонии в субботу вечером, с 18 до 19 часов.