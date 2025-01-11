Верховный суд США склоняется к запрету TikTok. Адвокаты платформы считают это нарушением свободы слова

В TikTok неоднократно отрицали, что китайская компартия использует компанию для распространения своего влияния и заявляли, что принятый в США закон нарушает права пользователей на свободу слова в соответствии с Первой поправкой к американской Конституции.

Создатели контента в ТикТок у здания Верховного суда США. Фото: Getty Images

Ноэль Франциско, бывший генеральный прокурор США, выступающий на стороне TikTok, подчеркнул, что запрет на самую популярную у американцев платформу для общения может также открыть окно возможностей и для цензуры. Он настаивал, что «правительство не может ограничивать свободу слова, чтобы защитить нас от самого слова». «Но именно это и делает этот закон от начала и до конца», - заявил он.

Джеффри Л. Фишер, профессор права Стэнфордского университета, представляющий интересы создателей контента, заявил суду, что страна исторически сталкивалась с «идеологическими кампаниями иностранных противников». Однако, по его мнению, в соответствии с Первой поправкой простые идеи не представляют собой угрозу национальной безопасности США.

За время слушаний судьи неоднократно возвращались к вопросам национальной безопасности и свободы слова.

«Должны ли мы игнорировать тот факт, что конечная материнская компания действительно обязана заниматься разведывательной деятельностью для китайского правительства?» - спросил консервативный председатель Верховного суда Джон Робертс выступающего на стороне TikTok Ноэля Франциско.