Режим особого обслуживания дорог расширен и на восточную часть Эстонии

Из-за обильного снегопада ситуация на общегосударственных дорогах Ида и Ляэне-Вирумаа нарушена, а второстепенные дороги могут оказаться непроходимыми. Поэтому сегодня, 11 января, с 7.30 утра на государственных дорогах этих уездов Департамент транспорта установил особый режим технического обслуживания из-за сложных погодных условий до завтрашнего дня, 12 января, до 18.00.

Проезд по дорогам в Ида- и Ляэне-Вирумаа затруднен из-за сильного снегопада, а видимость очень плохая. Кроме того, из-за обильного снегопада дороги скользкие и видимость крайне слабая.

По прогнозу синоптиков, снег и мокрый снег продлятся до воскресенья. Больше всего снега прогнозируется в Ида-, Ляэне-Вирумаа и Харьюмаа. На островах и на северном побережье к осадкам добавляется сильный ветер, создающий метели.

На опорных дорогах работает снегоуборочная техника, и в первую очередь очищаются опорные дороги, поэтому второстепенные дороги пока могут быть непригодны для проезда.

Со вчерашнего дня, 10 января, из-за суровых погодных условий на дорогах общегосударственного значения Сааремаа, Пярнумаа, Хийумаа, Ляэнемаа, Рапламаа и Ляэне-Харьюмаа до 12.00 12 января действует особый режим обслуживания.

Департамент транспорта просит жителей сегодня и завтра не ездить без особой необходимости. По возможности водителей большегрузных машин просят дождаться улучшения погоды на стоянках.

Участники дорожного движения обязательно должны учитывать, что максимально разрешенная скорость движения не является обязательной и не подходит для движения в ветреную, снежную и скользкую погоду. В районах, где наблюдаются обильные осадки, рекомендуется держать большую дистанцию, чем обычно, и учитывать значительное удлинение тормозного пути.

Помимо сложных дорожных условий, водителям необходимо учитывать фактор работы снегоуборочных машин. При движении навстречу такой машине нужно держаться края дороги, поскольку плуг выходит за центральную линию дороги и не оказывается посередине проезжей части. Начиная обгон автомобиля технического обслуживания, необходимо убедиться в его безопасности и учитывать, что дорога впереди автомобиля технического обслуживания может быть неубранной.