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Суд создал для Эстонской православной церкви Московского патриархата серьезную дилемму (1)

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Нарвский Воскресенский кафедральный собор.
Нарвский Воскресенский кафедральный собор. Фото: Илья Смирнов

Вчера состоялась очередная сессия Собора Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП). На заседании выбрали для церкви новое название и обсудили, как выполнять требования закона и Министерства внутренних дел, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Однако, Тартуский уездный суд запросил у церкви документ, который может послужить доказательством юридического подчинения Москве. 

В связи с ужасными условиями на дорогах участники Собора ЭПЦ МП решили позаседать онлайн: духовенство Нарвской и Причудской епархии собралось в Воскресенском соборе (Собор Воскресения Христова в Нарве), а духовенство Таллиннской епархии - в Ласнамяэской церкви (храм иконы Божьей матери «Скоропослушницы»).

Глава ЭПЦ МП митрополит Евгений, который тоже подключился из Москвы, в начале заседания перепоручил свои полномочия на ведение Собора епископу Даниилу Тартускому. Из этого можно предположить, что доходившие до нас разговоры об управлении ЭПЦ МП верны - фактически обязанности главы церкви в Эстонии исполняет именно Даниил.  

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